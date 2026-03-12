Четыре прибора в зоне риска: украинцам советуют защищать технику во время отключений электроэнергии

Отключения электроэнергии могут вызвать порчу электроприборов – причиной являются резкие скачки напряжения после возобновления подачи света. Но, соблюдая ряд правил, можно продлить срок эксплуатации своих электроприборов – в частности холодильников, телевизоров, стиральных и посудомоечных машин.

Об этом сообщили в "Закарпатьеоблэнерго". Эксперты напомнили украинцам о правилах безопасного обращения с электроприборами после отключений

Как действовать после восстановления электроэнергии

Не спешить включать технику – лучше подождать 10–15 минут после восстановления электроснабжения .

. Проверить стабильность напряжения в сети и не включать приборы, если свет мигает .

. Включать электроприборы поочередно, а не все сразу.

Некоторые устройства отключают технику во время перепадов напряжения и автоматически включают ее снова, когда ситуация стабилизируется. Чтобы защитить технику, эксперты советуют использовать:

реле напряжения;

устройства защитного отключения (УЗО).

Какую технику защищать важнее всего

Холодильники .

. Стиральные и посудомоечные машины .

и . Телевизоры.

Зато после восстановления света инверторы и аккумуляторы следует переключать в пассивный режим, если переключение не автоматическое.

Зачем хранить платежки за свет

Юристы советуют украинцам хранить квитанции об оплате счетов за электроэнергию в течение 5 лет. Дело в том, что они могут помочь решить возможные споры с поставщиками.

Сохранение платежные документы дают право на реальную защиту денег и прав. Даже если исправно оплачивать коммунальные услуги, одна мелочь может обернуться неприятным сюрпризом в виде ошибочно начисленных долгов.

В случае судебного разбирательства с коммунальщиками квитанции могут помочь отстоять свою правоту. В частности, во время споров с поставщиками ЖКХ, доказать отсутствие задолженности.

