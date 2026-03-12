Четыре прибора в зоне риска: украинцам советуют защищать технику во время отключений электроэнергии
Отключения электроэнергии могут вызвать порчу электроприборов – причиной являются резкие скачки напряжения после возобновления подачи света. Но, соблюдая ряд правил, можно продлить срок эксплуатации своих электроприборов – в частности холодильников, телевизоров, стиральных и посудомоечных машин.
Об этом сообщили в "Закарпатьеоблэнерго". Эксперты напомнили украинцам о правилах безопасного обращения с электроприборами после отключений
Как действовать после восстановления электроэнергии
- Не спешить включать технику – лучше подождать 10–15 минут после восстановления электроснабжения.
- Проверить стабильность напряжения в сети и не включать приборы, если свет мигает.
- Включать электроприборы поочередно, а не все сразу.
Некоторые устройства отключают технику во время перепадов напряжения и автоматически включают ее снова, когда ситуация стабилизируется. Чтобы защитить технику, эксперты советуют использовать:
- реле напряжения;
- устройства защитного отключения (УЗО).
Какую технику защищать важнее всего
- Холодильники.
- Стиральные и посудомоечные машины.
- Телевизоры.
Зато после восстановления света инверторы и аккумуляторы следует переключать в пассивный режим, если переключение не автоматическое.
Зачем хранить платежки за свет
Юристы советуют украинцам хранить квитанции об оплате счетов за электроэнергию в течение 5 лет. Дело в том, что они могут помочь решить возможные споры с поставщиками.
Сохранение платежные документы дают право на реальную защиту денег и прав. Даже если исправно оплачивать коммунальные услуги, одна мелочь может обернуться неприятным сюрпризом в виде ошибочно начисленных долгов.
В случае судебного разбирательства с коммунальщиками квитанции могут помочь отстоять свою правоту. В частности, во время споров с поставщиками ЖКХ, доказать отсутствие задолженности.
