Кто из украинцев может получить субсидию: стало известно, кому из граждан не будут выплачивать помощь

В Украине жилищную субсидию назначают семьям, где расходы на коммуналку превышают 15% среднемесячного совокупного дохода. Но некоторым могут отказать в назначении помощи.

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Так, отказать в назначении субсидии могут, если жилье площадью более 130 кв. м в многоквартирном доме или частном доме площадью более 230 кв. м. Об этом говорится в объяснении Минсоцполитики.

Также субсидия не назначается, если:

член семьи в течение 12 месяцев перед назначением жилищной субсидии совершил операцию на сумму, превысившую 50 тыс. грн, а именно:

- на покупку земельного участка, квартиры (дома), другого недвижимого имущества, транспортного средства (механизма), ценных бумаг и других финансовых инструментов, виртуальных активов, строительных материалов, других товаров долгосрочного потребления;

- оплату (одноразовую) любых работ или услуг (кроме медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных услуг согласно социальной норме жилья);

- платеж (платежи) согласно сделкам, по которым предусмотрено приобретение имущественных прав на недвижимое имущество и/или транспортные средства (механизмы) (кроме объектов наследства и дарения);

- взносы в уставный (складочный) капитал общества, предприятия, организации;

- благотворительную деятельность (исключительно посредством уплаты средств);

- предоставление возвратной/безвозвратной финансовой помощи, ссуды;

- покупку безналичной и/или наличной иностранной валюты, а также банковских металлов (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских и/или образовательных услуг).

любой член семьи на 1-е число месяца, с которого назначается субсидия, имеет в собственности более одного жилого помещения (квартиру, дом), кроме жилых помещений в общежитиях и жилья:

- принадлежащего на правах общей совместной или долевой собственности;

- оформленного как наследство, при условии, что ни одно из находящихся в собственности жилых помещений, в том числе на которое оформлено право на наследство, не сдается в аренду, что подтверждается актом обследования материально-бытовых условий домохозяйства;

- расположенного в сельской местности, поселках городского типа, на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и г. Севастополе, в населенных пунктах, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и в населенных пунктах, расположенных на линии столкновения;

- уничтоженного/непригодного для проживания в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией РФ, или по другим причинам, при наличии соответствующей информации в Госреестре имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией, или при условии подачи документального подтверждения от органов местного самоуправления такого факта уничтожения/повреждения жилого помещения (квартиры, дома);

на 1-е число месяца, с которого назначается субсидия, имеет на депозитном банковском счете (счетах) сумму, превышающую 100 тыс. грн, или облигации внутреннего госзайма на сумму более 100 тыс. грн;

в собственности есть транспортное средство, подлежащее регистрации в установленном законодательством порядке, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме мопеда и прицепа), или более одного транспортного средства, подлежащего государственной регистрации, с года выпуска которого прошло менее 15 лет лет (кроме мопеда и прицепа).

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы могут "купить" страховой стаж себе или другим лицам без заключения бумажного договора и без посещения государственных учреждений. Для этого следует заключить договор с Пенсионным фондом Украины (ПФУ).

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