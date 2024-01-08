Как украинцам "добрать" страховой стаж: инструкция по покупке

Украинцы могут "купить" страховой стаж себе или другим лицам без заключения бумажного договора и без посещения государственных учреждений. Для этого нужно заключить договор с Пенсионным фондом в Украине (ПФУ).

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Об этом рассказывает Правительственный портал. Договор заключается в электронной форме через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины путем подписания Типового договора о добровольной уплате страховых взносов.

Для заключения Договора можно авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), Дія.Підпис или GOV.ID. Договор подписывается путем наложения на него КЭП.

Добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования могут принимать как работающие, так и неработающие. Добровольные взносы можно уплатить как за себя, так и в пользу третьих лиц, если в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования есть информация о лице, в пользу которого планируется уплачивать добровольные взносы, и такое лицо не является пенсионером.

Периодичность и размер уплаты добровольных взносов человек определяет самостоятельно, исходя из пожеланий и возможностей.

OBOZ.UA сообщал, в Украине в январе пенсии перечислили четырем категориям пенсионеров. Больше всего получили те, кто по-прежнему имел максимальную пенсию. Их выплата выросла с 20 тыс. 930 грн. до 23 тыс. 610 грн. Минимальная пенсия увеличилась всего с 2093 до 2361 грн.

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