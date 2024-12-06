Часов со светом станет больше: "Укрэнерго" показало график отключений электричества на 7 декабря

В Украине в субботу, 7 декабря, отключения электроэнергии будут применяться в более мягком режиме, чем это было в будние. Так, ограничения планируют ввести с 09:00 до 20:00, а одновременно отключать будут лишь одну очередь.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". "7 декабря, время применения и объем ограничений будут следующими: для бытовых потребителей – 09:00 – 20:00 – одна очередь отключений", – говорится в сообщении.

Для бизнеса и промышленных потребителей часы ограничений немного отличаются. Таким потребителям будут отключать электроэнергию с 08:00 до 21:00.

Ограничения на потребления электроэнергии не распространяются на предприятия, которые импортируют более 60% тока для собственных нужд. Критическая инфраструктура также не подлежит отключению.

При этом график неокончательный, он может измениться в течение дня, предупредили энергетики. "Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях", – заявили в "Укрэнерго".

Что такое отключения одной очередь и где найти свой график

Отключения в одну очередь – самые мягкие. Так, существует условное соответствие между количеством очередей отключений и количеством часов без электроснабжения:

1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);

2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;

3 очереди – до 12 часов без света в сутки;

4 очереди – более 12 часов ограничений в сутки (до 16).

Количество очередей во время плановых отключений каждый день определяет "Укрэнерго". Однако конкретные графики по адресам составляют облэнерго отдельно каждого для региона, такое расписание публикуют на официальных ресурсах:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Минэнерго отчитались, что в Украине постепенно смягчаются графики отключений света. Это является результатом ремонтных работ. Впрочем, угроза обстрелов энергоинфраструктуры Россией остается, а потому возвращения жестких графиков исключать нельзя.

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