Часов со светом станет больше: "Укрэнерго" показало график отключений электричества на 7 декабря
В Украине в субботу, 7 декабря, отключения электроэнергии будут применяться в более мягком режиме, чем это было в будние. Так, ограничения планируют ввести с 09:00 до 20:00, а одновременно отключать будут лишь одну очередь.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". "7 декабря, время применения и объем ограничений будут следующими: для бытовых потребителей – 09:00 – 20:00 – одна очередь отключений", – говорится в сообщении.
Для бизнеса и промышленных потребителей часы ограничений немного отличаются. Таким потребителям будут отключать электроэнергию с 08:00 до 21:00.
Ограничения на потребления электроэнергии не распространяются на предприятия, которые импортируют более 60% тока для собственных нужд. Критическая инфраструктура также не подлежит отключению.
При этом график неокончательный, он может измениться в течение дня, предупредили энергетики. "Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях", – заявили в "Укрэнерго".
Что такое отключения одной очередь и где найти свой график
Отключения в одну очередь – самые мягкие. Так, существует условное соответствие между количеством очередей отключений и количеством часов без электроснабжения:
- 1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);
- 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди – до 12 часов без света в сутки;
- 4 очереди – более 12 часов ограничений в сутки (до 16).
Количество очередей во время плановых отключений каждый день определяет "Укрэнерго". Однако конкретные графики по адресам составляют облэнерго отдельно каждого для региона, такое расписание публикуют на официальных ресурсах:
Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Минэнерго отчитались, что в Украине постепенно смягчаются графики отключений света. Это является результатом ремонтных работ. Впрочем, угроза обстрелов энергоинфраструктуры Россией остается, а потому возвращения жестких графиков исключать нельзя.
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