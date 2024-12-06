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Часов со светом станет больше: "Укрэнерго" показало график отключений электричества на 7 декабря

Ксения Капустинская
Коммуналка
3 минуты
4,7 т.
Графики отключений света изменились

В Украине в субботу, 7 декабря, отключения электроэнергии будут применяться в более мягком режиме, чем это было в будние. Так, ограничения планируют ввести с 09:00 до 20:00, а одновременно отключать будут лишь одну очередь.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". "7 декабря, время применения и объем ограничений будут следующими: для бытовых потребителей – 09:00 – 20:00 – одна очередь отключений", – говорится в сообщении.

График отключений света 7 декабря

Для бизнеса и промышленных потребителей часы ограничений немного отличаются. Таким потребителям будут отключать электроэнергию с 08:00 до 21:00.

Ограничения на потребления электроэнергии не распространяются на предприятия, которые импортируют более 60% тока для собственных нужд. Критическая инфраструктура также не подлежит отключению.

При этом график неокончательный, он может измениться в течение дня, предупредили энергетики. "Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях", – заявили в "Укрэнерго".

Что такое отключения одной очередь и где найти свой график

Отключения в одну очередь – самые мягкие. Так, существует условное соответствие между количеством очередей отключений и количеством часов без электроснабжения:

  • 1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);
  • 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
  • 3 очереди – до 12 часов без света в сутки;
  • 4 очереди – более 12 часов ограничений в сутки (до 16).
Что такое очереди отключений света

Количество очередей во время плановых отключений каждый день определяет "Укрэнерго". Однако конкретные графики по адресам составляют облэнерго отдельно каждого для региона, такое расписание публикуют на официальных ресурсах:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/
Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Минэнерго отчитались, что в Украине постепенно смягчаются графики отключений света. Это является результатом ремонтных работ. Впрочем, угроза обстрелов энергоинфраструктуры Россией остается, а потому возвращения жестких графиков исключать нельзя.

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