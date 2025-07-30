Будут ли отключать электроэнергию в Украине: что стоит знать каждому
В Украине базовый сценарий, разработанный ключевыми аналитиками, не предполагает отключения электроэнергии. При этом ситуация может ухудшиться.
Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Ключевые факты:
- Базовый сценарий предполагает, что отключений электроэнергии летом не будет, соглашается большинство аналитиков.
- Ситуация может значительно ухудшиться, если Россия возобновит активные атаки на энергетическую генерацию.
- Существующая стабильность – шаткая, ведь летом часть реакторов АЭС находится на плановом ремонте.
- Энергосистеме "помогла" умеренная погода.
Никто не может точно спрогнозировать, будут ли отключения электроэнергии до конца лета. Если ситуация кардинально не изменится, угроз массового введения графиков нет. Но война продолжается и Россия продолжает осуществлять террористические ракетные атаки на объекты гражданской инфраструктуры. Хотя можно утверждать: правительство выполнило работу над ошибками и этим летом ситуация значительно лучше, чем было летом 2024-го.
"Был учтен прошлогодний опыт, когда результаты очень массированных атак наложились на ремонты атомных энергоблоков и были проблемы просто физически с доступом к электроэнергии. В этом году и защита объектов энергетики работает значительно лучше. И одновременно график был составлен таким образом, чтобы максимально смягчить эффект на энергосистему", – рассказал во время пресс-конференции в Украинском кризисном медиацентре директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
Еще 5-7 лет после окончания войны все еще будут ощущаться проблемы с энергосистемой. Россия за годы полномасштабной войны уже привела к значительным потерям мощностей. Поэтому отключения могут происходить, но ситуация значительно лучше, чем в прошлом году.
"Я не был бы супероптимистом. Лет 5-7 после войны нам понадобится, чтобы привести все действительно в такой порядок, когда только природные события могут привести к отключению электроэнергии. К сожалению, прерывания в снабжении сейчас весьма вероятны. Сама по себе распределительная электрическая сеть достаточно хрупкая. То есть оборудование в не очень хорошем состоянии", – говорит Харченко.
Если активные атаки возобновятся, Украина очень быстро снова может оказаться в ситуации значительного дефицита электроэнергии.
Аналитический центр Dixi Group в своем Summer Outlook спрогнозировал: базовый сценарий летом – почти без отключений. Этот базовый (он же "оптимистический" сценарий) аналитики ожидали при условии умеренной погоды (без значительной жары). Именно этот сценарий сейчас и реализуется. Вероятно, пик потребления не превысит 16 ГВт, а имеющихся мощностей АЭС, ТЭС, ГЭС и ВИЭ хватит покрывать спрос.
Но, как и Харченко, в Dixi Group тоже не исключают ухудшения ситуации. В "пессимистическом сценарии" из-за российских атак значительно сократится тепловая генерация. В таком случае потребление будет на уровне 16 ГВт, а дефицит может составить в часы максимальной нагрузки 2,2 ГВт.
Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали присылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. Такая услуга является обязательной. В зависимости от возраста многоэтажки, обслуживание (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.
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