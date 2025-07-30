Будут ли отключать электроэнергию в Украине: что стоит знать каждому

В Украине базовый сценарий, разработанный ключевыми аналитиками, не предполагает отключения электроэнергии. При этом ситуация может ухудшиться.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Ключевые факты:

Базовый сценарий предполагает, что отключений электроэнергии летом не будет , соглашается большинство аналитиков.

, соглашается большинство аналитиков. Ситуация может значительно ухудшиться, если Россия возобновит активные атаки на энергетическую генерацию.

на энергетическую генерацию. Существующая стабильность – шаткая, ведь летом часть реакторов АЭС находится на плановом ремонте.

Энергосистеме "помогла" умеренная погода.

Никто не может точно спрогнозировать, будут ли отключения электроэнергии до конца лета. Если ситуация кардинально не изменится, угроз массового введения графиков нет. Но война продолжается и Россия продолжает осуществлять террористические ракетные атаки на объекты гражданской инфраструктуры. Хотя можно утверждать: правительство выполнило работу над ошибками и этим летом ситуация значительно лучше, чем было летом 2024-го.

"Был учтен прошлогодний опыт, когда результаты очень массированных атак наложились на ремонты атомных энергоблоков и были проблемы просто физически с доступом к электроэнергии. В этом году и защита объектов энергетики работает значительно лучше. И одновременно график был составлен таким образом, чтобы максимально смягчить эффект на энергосистему", – рассказал во время пресс-конференции в Украинском кризисном медиацентре директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Еще 5-7 лет после окончания войны все еще будут ощущаться проблемы с энергосистемой. Россия за годы полномасштабной войны уже привела к значительным потерям мощностей. Поэтому отключения могут происходить, но ситуация значительно лучше, чем в прошлом году.

"Я не был бы супероптимистом. Лет 5-7 после войны нам понадобится, чтобы привести все действительно в такой порядок, когда только природные события могут привести к отключению электроэнергии. К сожалению, прерывания в снабжении сейчас весьма вероятны. Сама по себе распределительная электрическая сеть достаточно хрупкая. То есть оборудование в не очень хорошем состоянии", – говорит Харченко.

Если активные атаки возобновятся, Украина очень быстро снова может оказаться в ситуации значительного дефицита электроэнергии.

Аналитический центр Dixi Group в своем Summer Outlook спрогнозировал: базовый сценарий летом – почти без отключений. Этот базовый (он же "оптимистический" сценарий) аналитики ожидали при условии умеренной погоды (без значительной жары). Именно этот сценарий сейчас и реализуется. Вероятно, пик потребления не превысит 16 ГВт, а имеющихся мощностей АЭС, ТЭС, ГЭС и ВИЭ хватит покрывать спрос.

Но, как и Харченко, в Dixi Group тоже не исключают ухудшения ситуации. В "пессимистическом сценарии" из-за российских атак значительно сократится тепловая генерация. В таком случае потребление будет на уровне 16 ГВт, а дефицит может составить в часы максимальной нагрузки 2,2 ГВт.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали присылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. Такая услуга является обязательной. В зависимости от возраста многоэтажки, обслуживание (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.

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