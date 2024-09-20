Будут ли отключать электроэнергию 20 сентября: в "Укрэнерго" сделали заявление

В Украине 20 сентября не планируется отключать электроэнергию. Однако энергетики обратились к украинцам с просьбой сократить потребление в определенные часы.

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Как говорится в заявлении "Укрэнерго", украинцам следует экономить электроэнергию. Дело в том, что потребление тока в стране растет. "Пожалуйста, пользуйтесь электроэнергией бережливо в вечерние часы максимального потребления", – говорится в заявлении.

В Минэнерго также просят экономить ток во время утреннего пика: с 7 до 10 утра. "Призываем украинцев продолжать экономно и ответственно потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы – с 7:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00, уменьшая колебания потребления, влияющие на работу энергосистемы", – отметили в ведомстве.

Всего с октября 2022 года Россия нанесла более 1000 ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры. Только в этом году в результате вражеских атак было потеряно 9 ГВт генерирующих мощностей.

Как ранее писал OBOZ.UA, в ряде СМИ распространили информацию о том, что Румыния якобы отказалась от помощи Украине и не будет больше экспортировать ток. На самом же деле министр энергетики Румынии Себастиан Бурдужа заявил, что в странах Восточной Европы цены на энергоносители выше, поэтому нужно создавать равные условия и снижать стоимость тока для его страны.

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