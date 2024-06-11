Бизнес поможет отстроить разрушенные Россией энергообъекты: сколько электричества вернется

Большой бизнес поможет восстановить генерацию электроэнергии в Украине. В целом усилиям частного сектора планируется вернуть в энергосистему около 1 ГВт электричества.

Об этом по результатам совместной встречи с Green Deal Ukraine и Ukraine Facility Platform заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. При этом наиболее активно будут развивать именно децентрализованную генерацию.

"На нашем мероприятии мы говорили о конкретике. На мероприятии были представлены проекты общей стоимостью не менее 500-700 миллионов долларов. По нашим оценкам, частный бизнес уже готов развивать проекты по строительству генерации объемом около 1 ГВт. И это только начало", – подчеркнул Кудрицкий.

Исходя из цифр, которые на церемонии открытия международной конференции Ukraine Recovery Conference 2024 озвучил президент Украины Владимир Зеленский, такой объем электроэнергии позволит восстановить девятую часть того, что Украина потеряла в результате в результате ударов российских ракет и дронов. По словам главы государства, в настоящее время уничтожено 9 ГВт энергетической мощности.

Кудрицкий отметил, что на встрече с Укрэнерго обсуждались муниципальные проекты в городах Житомир и Днепр, а также идеи украинских и международных компаний.Встреча собрала представителей многих финучреждений, которые смогут предоставить для нового украинского поколения необходимый объем финансирования:

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ);

Всемирный банк;

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР);

Международная финансовая компания (IFC);

Американская корпорация по финансированию международного развития (DFC);

Кредитное учреждение для восстановления (KfW).

Кудрицкий и глава Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк рассказали об обеспечении окупаемости таких энергетических проектов и уменьшении бюрократических проволочек для инвесторов. "Дальше будем убеждаться, что иностранные финансовые ресурсы будут работать в интересах общин", – резюмировал глава "Укрэнерго".

Также OBOZ.UA сообщал, что Украина намерена восстановить все разрушенные Россией энергообъекты, где это возможно, к зиме 2024-2025 годов. Для этого от европейских партнеров в ближайшие три-четыре месяца потребуется оборудование с неработающих электростанций, а также денежная поддержка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!