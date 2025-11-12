Без света по 11-14 часов в день: в Киеве и по областям Украины действуют жесткие графики отключений электроэнергии
В среду, 12 ноября, в большинстве регионов круглосуточно применяются жесткие почасовые графики отключений электроэнергии. К примеру, в Киеве у некоторых потребителей суммарно за сутки свет будет отсутствовать 11 часов, а в Днепре и области – до 14 часов. Отключать одновременно планируют до двух третей потребителей (4 из 6 групп).
О происходящем в энергосистеме сообщают Министерство энергетики, "Укрэнерго" и облэнерго. OBOZ.UA следит за ситуацией.
Отключения электроэнергии 12 ноября: главное, что нужно знать
- За прошедшие сутки российские войска атаковали по энергообъекты в нескольких областях. На поврежденных объектах энергетической инфраструктуры продолжаются ремонтно-восстановительные работы.
- Почасовые отключения (ГПО) были введены в объеме от 2 до 4 очереди – это также, как и накануне. Это означает, что в периоды наибольших нагрузок на электросети отключать могут до 65% потребителей за раз.
- Отключения электроэнергии останутся в силе до конца суток.
- Для бизнеса и промышленности в течение всех суток действуют графики ограничения мощности (ГОМ) – они предусматривают не отключения, а уменьшение потребления. ГОМ введены в тех же регионах, что и почасовые отключения для населения.
- Время и объем применения ограничений могут измениться – украинцев просят проверять графики на сайтах своих облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).
- Потребление электроэнергии остается стабильно высоким.
- Украинцев призывают рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером.
Отключения света по областям: какие графики действуют
Киев
Наибольшая суммарная продолжительность отключений составляет 11 часов в сутки. Это касается очередей 5.1, 5.2, 6.1, 6.2. Максимальная протяженность одного непрерывного отключения составляет 4 часа для всех очередей.
Киевская область
Наибольшая суммарная продолжительность отключений – 9 часов в сутки. Это касается очередей 5.1, 5.2, 6.1, 6.2. Максимальная протяженность одного непрерывного отключения составляет 3 часа 30 минут для всех очередей.
Хмельницкая область
Потребителям сообщили, что подочередь 2.1 не будет отключаться с 08:00 до 11:00. В целом же действует такой график:
Сумская область
В соответствии с командой НЭК "Укрэнерго", в регионе с 00:00 до 08:00 будут применяться отключения в 2 очереди, с 08:00 до 15:00 – 3,5 очереди, с 15:00 до 20:00 – 4 очереди, с 20:00 до 24:00 – 3 очереди. Актуальный график такой:
Полтавская область
В Полтаве и области 12 ноября с 00:00 по 08:00 введен ГПВ в объеме 2 очередей, с 08:00 по 15:00 – 3.5 очередей, с 15:00 по 20:00 – 4 очередей, с 20:00 по 23:59 – 3 очередей. По группам график отключений света в Полтаве выглядит так:
Одесская область
В Одессе и области график на 12 ноября уже один раз изменили. Наибольшая суммарная продолжительность отключений составляет 13 часов 30 минут – у 1.2, 2.1, 5.1, 6.1 и 6.2 очередей. Самый длинный период непрерывного отключения составляет 7 часов. В целом вактуальный на 9:55 график такой:
Черкасская область
Часы отсутствия электроснабжения:
- 1.1 01:00 – 03:00, 05:00 – 07:00, 09:00 – 12:00, 14:00 – 17:00, 20:00 – 22:00
- 1.2 01:30 – 03:30, 05:30 – 07:30, 09:30 – 12:30, 14:30 – 18:00, 20:00 – 22:00
- 2.1 00:00 – 01:30, 05:30 – 07:30, 10:30 – 13:30, 15:30 – 18:30, 20:30 – 22:30
- 2.2 00:00 – 01:30, 06:00 – 08:00, 11:00 – 14:00, 16:00 – 19:00, 21:00 – 23:00
- 3.1 00:00 – 01:00, 07:00 – 09:00, 11:00 – 14:00, 16:30 – 19:30, 21:30 – 23:30
- 3.2 01:30 – 03:30, 07:30 – 09:30, 11:30 – 14:30, 17:00 – 20:00, 22:00 – 24:00
- 4.1 02:00 – 04:00, 07:30 – 10:00, 12:00 – 15:00, 17:00 – 20:00, 22:00 – 24:00
- 4.2 00:00 – 02:00, 08:00 – 10:30, 12:30 – 15:30, 17:30 – 20:00, 22:30 – 24:00
- 5.1 03:00 – 05:00, 10:00 – 13:00, 15:00 – 17:30, 19:30 – 21:30
- 5.2 03:30 – 05:30, 08:00 – 11:00, 13:30 – 16:30, 18:30 – 20:30, 23:30 – 24:00
- 6.1 03:30 – 05:30, 08:00 – 11:30, 14:00 – 17:00, 19:00 – 21:00
- 6.2 04:00 – 06:00, 08:00 – 11:00, 13:00 – 16:00, 18:00 – 20:00, 23:00 – 24:00
Черниговская область
Запорожская область
Часы отсутствия электроснабжения по очередям с учетом 30 минут на переключение:
- 1.1: 01:00 – 04:30, 08:00 – 15:00, 18:30 – 20:30
- 1.2: 01:00 – 04:30, 08:00 – 15:00, 18:30 – 20:30
- 2.1: 01:00 – 04:30, 08:00 – 15:00, 18:30 – 24:00
- 2.2: 01:00 – 04:30, 11:30 – 15:00, 18:30 – 24:00
- 3.1: 00:00 – 01:00, 08:00 – 11:30, 15:00 – 22:00
- 3.2: 00:00 – 01:00, 08:00 – 11:30, 15:00 – 22:00
- 4.1: 08:00 – 11:30, 15:00 – 22:00
- 4.2: 08:00 – 11:30, 15:00 – 22:00
- 5.1: 00:00 – 01:00, 04:30 – 08:00, 11:30 – 18:30, 22:00 – 24:00
- 5.2: 04:30 – 08:00, 11:30 – 18:30, 22:00 – 24:00
- 6.1: 00:00 – 01:00, 04:30 – 08:00, 15:00 – 18:30, 22:00 – 24:00
- 6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 08:00, 11:30 – 18:30, 22:00 – 24:00
Днепропетровская область
Согласно графику, наибольшая суммарная продолжительность отключений составляет 14 часов в сутки – в очереди 3.2. Самое длинное разовое отключение – 7 часов (в большинстве очередей).
Как узнать об отключениях в других регионах и где смотреть очередь
Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 ноября в Ривне произошла авария на объекте "Укрэнерго". Часть города была обесточена.
