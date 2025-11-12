Без света по 11-14 часов в день: в Киеве и по областям Украины действуют жесткие графики отключений электроэнергии

В среду, 12 ноября, в большинстве регионов круглосуточно применяются жесткие почасовые графики отключений электроэнергии. К примеру, в Киеве у некоторых потребителей суммарно за сутки свет будет отсутствовать 11 часов, а в Днепре и области – до 14 часов. Отключать одновременно планируют до двух третей потребителей (4 из 6 групп).

О происходящем в энергосистеме сообщают Министерство энергетики, "Укрэнерго" и облэнерго. OBOZ.UA следит за ситуацией.

Отключения электроэнергии 12 ноября: главное, что нужно знать

За прошедшие сутки российские войска атаковали по энергообъекты в нескольких областях . На поврежденных объектах энергетической инфраструктуры продолжаются ремонтно-восстановительные работы.

. На поврежденных объектах энергетической инфраструктуры продолжаются ремонтно-восстановительные работы. Почасовые отключения (ГПО) были введены в объеме о т 2 до 4 очереди – это также, как и накануне. Это означает, что в периоды наибольших нагрузок на электросети отключать могут до 65% потребителей за раз .

– это также, как и накануне. Это означает, что в периоды наибольших нагрузок на электросети отключать могут до . Отключения электроэнергии останутся в силе до конца суток.

Для бизнеса и промышленности в течение всех суток действуют графики ограничения мощности (ГОМ) – они предусматривают не отключения, а уменьшение потребления. ГОМ введены в тех же регионах, что и почасовые отключения для населения.

в течение всех суток действуют графики ограничения мощности (ГОМ) – они предусматривают не отключения, а уменьшение потребления. ГОМ введены в тех же регионах, что и почасовые отключения для населения. Время и объем применения ограничений могут измениться – украинцев просят проверять графики на сайтах своих облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).

– украинцев просят проверять графики на сайтах своих облэнерго (все ссылки – в таблице ниже). Потребление электроэнергии остается стабильно высоким.

Украинцев призывают рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером.

Отключения света по областям: какие графики действуют

Киев

Днепропетровская область

Запорожская область

Киевская область

Одесская область

Полтавская область

Сумская область

Хмельницкая область

Черкасская область

Черниговская область

Другие регионы

Киев

Наибольшая суммарная продолжительность отключений составляет 11 часов в сутки. Это касается очередей 5.1, 5.2, 6.1, 6.2. Максимальная протяженность одного непрерывного отключения составляет 4 часа для всех очередей.

Киевская область

Наибольшая суммарная продолжительность отключений – 9 часов в сутки. Это касается очередей 5.1, 5.2, 6.1, 6.2. Максимальная протяженность одного непрерывного отключения составляет 3 часа 30 минут для всех очередей.

Хмельницкая область

Потребителям сообщили, что подочередь 2.1 не будет отключаться с 08:00 до 11:00. В целом же действует такой график:

Сумская область

В соответствии с командой НЭК "Укрэнерго", в регионе с 00:00 до 08:00 будут применяться отключения в 2 очереди, с 08:00 до 15:00 – 3,5 очереди, с 15:00 до 20:00 – 4 очереди, с 20:00 до 24:00 – 3 очереди. Актуальный график такой:

Полтавская область

В Полтаве и области 12 ноября с 00:00 по 08:00 введен ГПВ в объеме 2 очередей, с 08:00 по 15:00 – 3.5 очередей, с 15:00 по 20:00 – 4 очередей, с 20:00 по 23:59 – 3 очередей. По группам график отключений света в Полтаве выглядит так:

Одесская область

В Одессе и области график на 12 ноября уже один раз изменили. Наибольшая суммарная продолжительность отключений составляет 13 часов 30 минут – у 1.2, 2.1, 5.1, 6.1 и 6.2 очередей. Самый длинный период непрерывного отключения составляет 7 часов. В целом вактуальный на 9:55 график такой:

Черкасская область

Часы отсутствия электроснабжения:

1.1 01:00 – 03:00, 05:00 – 07:00, 09:00 – 12:00, 14:00 – 17:00, 20:00 – 22:00

01:00 – 03:00, 05:00 – 07:00, 09:00 – 12:00, 14:00 – 17:00, 20:00 – 22:00 1.2 01:30 – 03:30, 05:30 – 07:30, 09:30 – 12:30, 14:30 – 18:00, 20:00 – 22:00

01:30 – 03:30, 05:30 – 07:30, 09:30 – 12:30, 14:30 – 18:00, 20:00 – 22:00 2.1 00:00 – 01:30, 05:30 – 07:30, 10:30 – 13:30, 15:30 – 18:30, 20:30 – 22:30

00:00 – 01:30, 05:30 – 07:30, 10:30 – 13:30, 15:30 – 18:30, 20:30 – 22:30 2.2 00:00 – 01:30, 06:00 – 08:00, 11:00 – 14:00, 16:00 – 19:00, 21:00 – 23:00

00:00 – 01:30, 06:00 – 08:00, 11:00 – 14:00, 16:00 – 19:00, 21:00 – 23:00 3.1 00:00 – 01:00, 07:00 – 09:00, 11:00 – 14:00, 16:30 – 19:30, 21:30 – 23:30

00:00 – 01:00, 07:00 – 09:00, 11:00 – 14:00, 16:30 – 19:30, 21:30 – 23:30 3.2 01:30 – 03:30, 07:30 – 09:30, 11:30 – 14:30, 17:00 – 20:00, 22:00 – 24:00

01:30 – 03:30, 07:30 – 09:30, 11:30 – 14:30, 17:00 – 20:00, 22:00 – 24:00 4.1 02:00 – 04:00, 07:30 – 10:00, 12:00 – 15:00, 17:00 – 20:00, 22:00 – 24:00

02:00 – 04:00, 07:30 – 10:00, 12:00 – 15:00, 17:00 – 20:00, 22:00 – 24:00 4.2 00:00 – 02:00, 08:00 – 10:30, 12:30 – 15:30, 17:30 – 20:00, 22:30 – 24:00

00:00 – 02:00, 08:00 – 10:30, 12:30 – 15:30, 17:30 – 20:00, 22:30 – 24:00 5.1 03:00 – 05:00, 10:00 – 13:00, 15:00 – 17:30, 19:30 – 21:30

03:00 – 05:00, 10:00 – 13:00, 15:00 – 17:30, 19:30 – 21:30 5.2 03:30 – 05:30, 08:00 – 11:00, 13:30 – 16:30, 18:30 – 20:30, 23:30 – 24:00

03:30 – 05:30, 08:00 – 11:00, 13:30 – 16:30, 18:30 – 20:30, 23:30 – 24:00 6.1 03:30 – 05:30, 08:00 – 11:30, 14:00 – 17:00, 19:00 – 21:00

03:30 – 05:30, 08:00 – 11:30, 14:00 – 17:00, 19:00 – 21:00 6.2 04:00 – 06:00, 08:00 – 11:00, 13:00 – 16:00, 18:00 – 20:00, 23:00 – 24:00

Черниговская область

Запорожская область

Часы отсутствия электроснабжения по очередям с учетом 30 минут на переключение:

1.1: 01:00 – 04:30, 08:00 – 15:00, 18:30 – 20:30

01:00 – 04:30, 08:00 – 15:00, 18:30 – 20:30 1.2: 01:00 – 04:30, 08:00 – 15:00, 18:30 – 20:30

01:00 – 04:30, 08:00 – 15:00, 18:30 – 20:30 2.1: 01:00 – 04:30, 08:00 – 15:00, 18:30 – 24:00

01:00 – 04:30, 08:00 – 15:00, 18:30 – 24:00 2.2: 01:00 – 04:30, 11:30 – 15:00, 18:30 – 24:00

01:00 – 04:30, 11:30 – 15:00, 18:30 – 24:00 3.1: 00:00 – 01:00, 08:00 – 11:30, 15:00 – 22:00

00:00 – 01:00, 08:00 – 11:30, 15:00 – 22:00 3.2: 00:00 – 01:00, 08:00 – 11:30, 15:00 – 22:00

00:00 – 01:00, 08:00 – 11:30, 15:00 – 22:00 4.1: 08:00 – 11:30, 15:00 – 22:00

08:00 – 11:30, 15:00 – 22:00 4.2: 08:00 – 11:30, 15:00 – 22:00

08:00 – 11:30, 15:00 – 22:00 5.1: 00:00 – 01:00, 04:30 – 08:00, 11:30 – 18:30, 22:00 – 24:00

00:00 – 01:00, 04:30 – 08:00, 11:30 – 18:30, 22:00 – 24:00 5.2: 04:30 – 08:00, 11:30 – 18:30, 22:00 – 24:00

04:30 – 08:00, 11:30 – 18:30, 22:00 – 24:00 6.1: 00:00 – 01:00, 04:30 – 08:00, 15:00 – 18:30, 22:00 – 24:00

00:00 – 01:00, 04:30 – 08:00, 15:00 – 18:30, 22:00 – 24:00 6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 08:00, 11:30 – 18:30, 22:00 – 24:00

Днепропетровская область

Согласно графику, наибольшая суммарная продолжительность отключений составляет 14 часов в сутки – в очереди 3.2. Самое длинное разовое отключение – 7 часов (в большинстве очередей).

Как узнать об отключениях в других регионах и где смотреть очередь

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 ноября в Ривне произошла авария на объекте "Укрэнерго". Часть города была обесточена.

