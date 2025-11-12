УкраїнськаУКР
Без света по 11-14 часов в день: в Киеве и по областям Украины действуют жесткие графики отключений электроэнергии

В среду, 12 ноября, в большинстве регионов круглосуточно применяются жесткие почасовые графики отключений электроэнергии. К примеру, в Киеве у некоторых потребителей суммарно за сутки свет будет отсутствовать 11 часов, а в Днепре и области – до 14 часов. Отключать одновременно планируют до двух третей потребителей (4 из 6 групп).

О происходящем в энергосистеме сообщают Министерство энергетики, "Укрэнерго" и облэнерго. OBOZ.UA следит за ситуацией.

Отключения электроэнергии 12 ноября: главное, что нужно знать

  • За прошедшие сутки российские войска атаковали по энергообъекты в нескольких областях. На поврежденных объектах энергетической инфраструктуры продолжаются ремонтно-восстановительные работы.
  • Почасовые отключения (ГПО) были введены в объеме от 2 до 4 очереди – это также, как и накануне. Это означает, что в периоды наибольших нагрузок на электросети отключать могут до 65% потребителей за раз.
  • Отключения электроэнергии останутся в силе до конца суток.
  • Для бизнеса и промышленности в течение всех суток действуют графики ограничения мощности (ГОМ) – они предусматривают не отключения, а уменьшение потребления. ГОМ введены в тех же регионах, что и почасовые отключения для населения.
  • Время и объем применения ограничений могут измениться – украинцев просят проверять графики на сайтах своих облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).
  • Потребление электроэнергии остается стабильно высоким.
  • Украинцев призывают рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером.
Виды графиков отключений электроэнергии

Отключения света по областям: какие графики действуют

Киев

Днепропетровская область

Запорожская область

Киевская область

Одесская область

Полтавская область

Сумская область

Хмельницкая область

Черкасская область

Черниговская область

Другие регионы

Киев

Наибольшая суммарная продолжительность отключений составляет 11 часов в сутки. Это касается очередей 5.1, 5.2, 6.1, 6.2. Максимальная протяженность одного непрерывного отключения составляет 4 часа для всех очередей.

График отключения электроэнергии в г. Киев
График отключения электроэнергии в г. Киев

Киевская область

Наибольшая суммарная продолжительность отключений – 9 часов в сутки. Это касается очередей 5.1, 5.2, 6.1, 6.2. Максимальная протяженность одного непрерывного отключения составляет 3 часа 30 минут для всех очередей.

График отключения электроэнергии в Киевской области
График отключения электроэнергии в Киевской области

Хмельницкая область

Потребителям сообщили, что подочередь 2.1 не будет отключаться с 08:00 до 11:00. В целом же действует такой график:

График отключения электроэнергии в Хмельницкой области

Сумская область

В соответствии с командой НЭК "Укрэнерго", в регионе с 00:00 до 08:00 будут применяться отключения в 2 очереди, с 08:00 до 15:00 – 3,5 очереди, с 15:00 до 20:00 – 4 очереди, с 20:00 до 24:00 – 3 очереди. Актуальный график такой:

График отключения электроэнергии в Сумской области

Полтавская область

В Полтаве и области 12 ноября с 00:00 по 08:00 введен ГПВ в объеме 2 очередей, с 08:00 по 15:00 – 3.5 очередей, с 15:00 по 20:00 – 4 очередей, с 20:00 по 23:59 – 3 очередей. По группам график отключений света в Полтаве выглядит так:

График отключения света Полтава

Одесская область

В Одессе и области график на 12 ноября уже один раз изменили. Наибольшая суммарная продолжительность отключений составляет 13 часов 30 минут – у 1.2, 2.1, 5.1, 6.1 и 6.2 очередей. Самый длинный период непрерывного отключения составляет 7 часов. В целом вактуальный на 9:55 график такой:

График отключения электроэнергии в Одесской области
График отключения электроэнергии в Одесской области

Черкасская область

Часы отсутствия электроснабжения:

  • 1.1 01:00 – 03:00, 05:00 – 07:00, 09:00 – 12:00, 14:00 – 17:00, 20:00 – 22:00
  • 1.2 01:30 – 03:30, 05:30 – 07:30, 09:30 – 12:30, 14:30 – 18:00, 20:00 – 22:00
  • 2.1 00:00 – 01:30, 05:30 – 07:30, 10:30 – 13:30, 15:30 – 18:30, 20:30 – 22:30
  • 2.2 00:00 – 01:30, 06:00 – 08:00, 11:00 – 14:00, 16:00 – 19:00, 21:00 – 23:00
  • 3.1 00:00 – 01:00, 07:00 – 09:00, 11:00 – 14:00, 16:30 – 19:30, 21:30 – 23:30
  • 3.2 01:30 – 03:30, 07:30 – 09:30, 11:30 – 14:30, 17:00 – 20:00, 22:00 – 24:00
  • 4.1 02:00 – 04:00, 07:30 – 10:00, 12:00 – 15:00, 17:00 – 20:00, 22:00 – 24:00
  • 4.2 00:00 – 02:00, 08:00 – 10:30, 12:30 – 15:30, 17:30 – 20:00, 22:30 – 24:00
  • 5.1 03:00 – 05:00, 10:00 – 13:00, 15:00 – 17:30, 19:30 – 21:30
  • 5.2 03:30 – 05:30, 08:00 – 11:00, 13:30 – 16:30, 18:30 – 20:30, 23:30 – 24:00
  • 6.1 03:30 – 05:30, 08:00 – 11:30, 14:00 – 17:00, 19:00 – 21:00
  • 6.2 04:00 – 06:00, 08:00 – 11:00, 13:00 – 16:00, 18:00 – 20:00, 23:00 – 24:00

Черниговская область

График отключения электроэнергии в Черниговской области

Запорожская область

Часы отсутствия электроснабжения по очередям с учетом 30 минут на переключение:

  • 1.1: 01:00 – 04:30, 08:00 – 15:00, 18:30 – 20:30
  • 1.2: 01:00 – 04:30, 08:00 – 15:00, 18:30 – 20:30
  • 2.1: 01:00 – 04:30, 08:00 – 15:00, 18:30 – 24:00
  • 2.2: 01:00 – 04:30, 11:30 – 15:00, 18:30 – 24:00
  • 3.1: 00:00 – 01:00, 08:00 – 11:30, 15:00 – 22:00
  • 3.2: 00:00 – 01:00, 08:00 – 11:30, 15:00 – 22:00
  • 4.1: 08:00 – 11:30, 15:00 – 22:00
  • 4.2: 08:00 – 11:30, 15:00 – 22:00
  • 5.1: 00:00 – 01:00, 04:30 – 08:00, 11:30 – 18:30, 22:00 – 24:00
  • 5.2: 04:30 – 08:00, 11:30 – 18:30, 22:00 – 24:00
  • 6.1: 00:00 – 01:00, 04:30 – 08:00, 15:00 – 18:30, 22:00 – 24:00
  • 6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 08:00, 11:30 – 18:30, 22:00 – 24:00

Днепропетровская область

Согласно графику, наибольшая суммарная продолжительность отключений составляет 14 часов в сутки – в очереди 3.2. Самое длинное разовое отключение – 7 часов (в большинстве очередей).

График отключения электроэнергии в Днепре и области
График отключения электроэнергии в Днепре и области

Как узнать об отключениях в других регионах и где смотреть очередь

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область

https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 ноября в Ривне произошла авария на объекте "Укрэнерго". Часть города была обесточена.

