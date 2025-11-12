В Ровно произошла авария на объекте 'Укрэнерго': часть города обесточена

Вечером 11 ноября часть города Ривне осталась без электроснабжения из-за аварии на одном из объектов компании "Укрэнерго". Энергетики оперативно начали работы по восстановлению питания, и уже через несколько часов поставки электроэнергии были восстановлены полностью.

Об этом заявил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль в своем Telegram. По его словам, авария произошла на оборудовании оператора системы передачи.

"Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Нахожусь с ними на связи. Замечу, что график почасовых отключений сегодня на Ровенщине не введен", – написал он в Telegram.

В компании "Ривнеоблэнерго" уточнили, что по состоянию на 20:55 часть города оставалась без света из-за аварийной ситуации на оборудовании "Укрэнерго". Там заверили, что ремонтные бригады сразу выехали на место и приложили максимум усилий, чтобы восстановить электроснабжение как можно скорее.

"Мы понимаем, насколько неудобной является такая ситуация, поэтому делаем все возможное, чтобы вернуть свет в ваши дома в максимально сжатые сроки. Спасибо за понимание", – отметили в сообщении компании.

Электроснабжение восстановили

Около 22:45 "Ровнооблэнерго" сообщило, что все потребители снова запитаны. Местные власти отметили, что энергосистема области работает стабильно, а аварию удалось ликвидировать без значительных последствий. В сети жители города благодарили работников энергокомпаний за оперативную работу, ведь часть микрорайонов оставалась без света почти два часа.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как 10 ноября в Ровно частично исчезла электроэнергия. Жители сообщают, что в городе на некоторых улицах не работают светофоры, а также остановилось движение троллейбусов. Причиной стала авария в системе передачи. В "Ривнеоблэнерго" подтвердили аварийную ситуацию.

