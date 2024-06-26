Без света до 20 часов в сутки: как жителям многоэтажек подготовиться к отопительному сезону

Жителям многоэтажек в Украине важно подготовиться к длительным отключениям электроэнергии зимой, сосредоточившись на утеплении домов и обеспечении резервного питания для систем отопления. Для этого следует приобрести зарядные станции, павербанки, туристические плитки и провести энергоаудит, а также объединить усилия с ОСМД или управляющими компаниями для решения общих проблем.

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Об этом сообщили энергетические эксперты в комментарии Delo.ua. По оценке крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК, зимой украинцы могут быть без света и отопления до 20 часов в сутки. Хотя эти прогнозы могут быть рассчитаны на западную аудиторию, генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко прогнозирует, что свет будет доступен лишь 6-7 часов в сутки, что также очень неутешительно.

Для жильцов многоэтажек важно подготовиться к длительным отключениям электроэнергии, поскольку наличие тепла в квартирах часто зависит от работы электрических циркуляционных помп, обеспечивающих подачу теплоносителя в верхние этажи. Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко считает, что сбои централизованного отопления в украинских городах маловероятны, поскольку отопление и канализация отнесены к критической инфраструктуре.

Тем не менее, эксперты советуют жителям многоэтажек сосредоточиться на утеплении домов и обеспечении резервного питания для систем отопления. Основные шаги по подготовке:

зарядные станции и павербанки : генеральный директор Yasno Сергей Коваленко советует приобрести зарядные станции, павербанки, старлинки и 4G-модемы для обеспечения базовых потребностей;

: генеральный директор Yasno Сергей Коваленко советует для обеспечения базовых потребностей; туристические плитки: жильцам с электрическими плитами следует рассмотреть возможность приобретения туристических плиток для приготовления пищи;

жильцам с электрическими плитами следует рассмотреть возможность приобретения туристических плиток для приготовления пищи; запасы медикаментов, пищи и воды: сделать запасы долго хранящихся продуктов и обеспечить наличие необходимых медикаментов;

сделать запасы долго хранящихся продуктов и обеспечить наличие необходимых медикаментов; энергоаудит: провести бытовой энергоаудит для обнаружения слабых мест в доме, нуждающихся в утеплении.

Роль ОСМД и управляющих компаний

Глава Ассоциации энергоаудиторов Украины Вадим Литвин отмечает важность объединения жителей для решения проблем с резервным питанием и утеплением. ОСМД или управляющие компании должны организовать обеспечение резервного питания для циркуляционных насосов и провести мероприятия по утеплению.

По оценкам, полный комплекс мер для трехподъездной пятиэтажной хрущевки может стоить от 180 до 200 тыс. гривен, а для большого жилищного комплекса – несколько миллионов гривен. В среднем затраты на подготовку к зиме могут составлять около 2 000 гривен на квартиру в 100-квартирном доме.

Выбор генераторов и аккумуляторных станций

Генераторы и аккумуляторные станции важны для обеспечения резервного питания. Инверторные генераторы с мощностью 2-5 кВт стоят от 20 до 40 тысяч гривен, что в среднем составляет 200-400 гривен на квартиру. Однако генераторы должны быть размещены на расстоянии не менее 11,5 метров от дома, что затрудняет их использование в многоэтажках.

Альтернативные решения

Аккумуляторные станции могут являться более удобным решением для многоэтажных домов, поскольку их можно оставить в подвале под замком. Отдельные управляющие компании уже предлагают жильцам устанавливать в лизинг батареи для обеспечения резервного питания циркуляционных помп.

Замена окон в подъездах и установка тамбурной двери помогут сохранить до 18% тепла. Установка аккумуляторов для насоса на один подъезд пятиэтажного дома обойдется примерно в 100 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, осенью ситуация с энергосистемой Украины может улучшиться, если не будет новых обстрелов и электростанции завершат техническое обслуживание в срок. Восстановление и запуск запланированных мощностей поможет снизить частоту отключений света.

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