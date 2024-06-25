Осенью отключение света станет реже: при каких условиях

Осенью ситуация с энергосистемой Украины может улучшиться, если нет новых обстрелов и электростанции завершат техническое обслуживание вовремя. Восстановление и запуск запланированных мощностей поможет снизить частоту отключений света.

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Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук. Ожидается, что при восстановлении и запуске запланированных мощностей отключения света будут реже.

В настоящее время ситуация с энергосистемой в Украине остается тяжелой. Многие электростанции проходят техническое обслуживание, восстановление и ремонт, которые необходимо завершить в летний период. Это обусловлено повреждениями, возникшими вследствие обстрелов и износа оборудования.

Светлана Гринчук пояснила, что осенью ситуация может значительно улучшиться при отсутствии новых повреждений. "Если у нас нет дополнительных повреждений, если нам удастся восстановить и запустить в работу те мощности, которые запланированы, то ситуация с отключениями должна быть лучше, чем сейчас", - отметила замминистра.

Она также объяснила, почему в последнее время вырос дефицит электроэнергии и стали чаще выключать свет. Во время последней атаки 22 июня враг атаковал объекты оператора системы передачи электроэнергии, что значительно усложнило ситуацию.

Однако ближайшие несколько недель ситуация в украинской энергосистеме будет намного тяжелее, чем сейчас, об этом в эфире "Общественного" сообщал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. По его словам, несколько больше будут применяться графики отключений света с 11:00 до 23:00, чем в остальное время суток.

"Это связано с особенностями ремонта на энергоблоках атомных электростанций. Поэтому нужно готовиться к тому, что где-то месяц-полтора графики будут с нами, будут присутствовать в нашей жизни. И они могут быть, особенно в вечерние часы, в часы пикового потребления". скажем так – достаточно существенными", – отметил Кудрицкий.

Также председатель правления НЭК "Укрэнерго" добавил, что на продолжительность отключений глобально влияют три фактора: "Это ремонты атомных электростанций, традиционно проводимых летом. Это величины импорта. И это погода, которая влияет на потребление".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, ближайшие 6-8 недель украинцы могут столкнуться с частыми отключениями света в "серых зонах" из-за дефицита электроэнергии и роста потребления. В "белых зонах" свет должен быть постоянно, но при отсутствии необходимо заполнить заявку на сайте сетей.

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