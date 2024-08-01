Без отключений света зимой не обойтись: энергетический эксперт поделился прогнозами на ближайшие месяцы

В ближайшие месяцы энергосистема Украины может работать без значительных ограничений, если не будет резких изменений температуры и новых обстрелов, но зимой ограничения все же будут из-за значительных повреждений инфраструктуры. Введение новых резервных мощностей и поддержка международных партнеров важны, но этого недостаточно для полной стабильности к зиме.

Видео дня

Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире Radio NV. По его словам, если не будет резких изменений температуры и новых обстрелов, энергосистема страны может работать без значительных ограничений до ноября.

"Если не будет скачков температуры и нас неожиданно не накроет новой волной +40, то следующие месяцы до ноября для нас будут достаточно комфортными. Но это пока ничего не значит на практике, зима будет сложной", – подчеркнул эксперт.

Также он подчеркивает, что уровень повреждений энергетической инфраструктуры после российских атак остается значительным, что затрудняет обеспечение стабильного электроснабжения зимой. Несмотря на активные работы по восстановлению поврежденных энергоблоков и вводу в действие резервных мощностей, достичь полной стабильности в короткие сроки будет трудно.

"Восстановление продолжается. Работа над энергоблоками, которые повреждены и могут быть возвращены к работе, продолжается. Причем продолжается она так, что те вещи, которые согласно нормативам европейских компаний делаются девять месяцев, мы делаем за четыре-пять" недель.И такой темп держится круглосуточно. Но вопрос в том, что, даже если будет сделано все, что можно сделать, и все удастся, все равно тот уровень повреждений, который мы имеем, не позволяет сказать, что мы зиму будем без ограничений. Ограничения будут", – подытожил Харченко.

Директор Центра исследований энергетики также отметил, что введение новых резервных энергомощностей и газогенерирующих станций идет медленнее, чем ожидалось. "Идет и заказ, и установка, есть много планов. Но, к сожалению, к этой зиме очень небольшое количество их реально заработает. Сроки, которые технически необходимы, к сожалению, длиннее, чем у нас есть время сейчас. К этой зиме заработает, возможно, три-пять процентов от того, что нам в целом нужно", – отметил он.

Эксперт подчеркнул важность международной поддержки в восстановлении энергосети Украины. Однако процесс получения помощи от международных партнеров часто затягивается из-за бюрократических процедур. "Многие страны оказывают помощь, но в основном люди просто не знают, как нам помочь. Соответственно, эти деньги идут в ЕБРР, Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк. А у них очень длинные процедуры. У них процедура – что-то выдать – год длится, полтора года продолжается", – объяснил Харченко.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, чтобы поддержать энергосистему страны, украинцам следует пользоваться мощными электроприборами только в дневные часы. Это позволит максимально отложить необходимость снова применять отключение электроэнергии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!