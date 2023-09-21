Чтобы создать четкую процедуру лицензирования импорта: Румыния и Украина будут работать над экспортом зерна

Румыния будет работать с Украиной над планом контроля над экспортом зерна для защиты румынских фермеров. Работа продлится в течение следующих 30 дней.

Об этом заявил в среду министр сельского хозяйства Флорин Барбу, сообщает Reuters. Румыния будет выдавать лицензии на импорт.

"Экспортные лицензии для украинских компаний вступят в силу через 30 дней. За это время Румыния также создаст четкую процедуру лицензирования импорта для румынских фермеров и переработчиков", – заявил представитель Румынии Барбу.

Он добавил, что уверен, что этот механизм, предложенный Европейской комиссией, принятый на вооружение Украиной и согласованный Румынией в интересах фермеров, будет полностью функционировать.

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Румыния будет выдавать лицензии на импорт только румынским фермерам и переработчикам пищевых продуктов, которым необходимо пополнять запасы, а не посредникам, и что проверки безопасности пищевых продуктов будут проводиться при всем импорте.

Как известно, Румыния входит в число пяти стран восточного Евросоюза наряду с Болгарией, Венгрией, Польшей и Словакией, в которых наблюдался всплеск импорта украинского зерна после вторжения России в Украину. Это деформировало местные рынки и вызвало протесты фермеров, в результате чего ЕС утвердил ограничения на импорт украинского зерна, при этом разрешив транзит зерна в другие места, до 15 сентября.

При этом, Польша, Словакия и Венгрия объявили в пятницу о своих односторонних запретах, что побудило Украину подать жалобу на эти три государства во Всемирную торговую организацию.

Украина предложила Европейской комиссии, исполнительной власти ЕС и соседним странам план экспортного контроля для четырех групп сельскохозяйственных культур - пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса - для защиты местных рынков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Румыния решила продлить запрет на ввоз украинского зерна и другой агропродукции на 30 дней. Но постановление еще не принято окончательно, и власти страны ждут предложений от украинского Кабмина.

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