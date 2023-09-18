Еще одна страна ЕС задумала продлить зерновое эмбарго: названо условие

Румыния решила продлить запрет на ввоз украинского зерна и другой агропродукции на 30 дней. Но постановление еще не принято окончательно, и власти страны ждут предложений от украинского Кабмина.

Так, премьер-министр Румынии Марчел Чолаку обратится к министрам сельского хозяйства и экономики страны с просьбой утвердить распоряжение о продлении эмбарго. По данным RFI, Чолаку ожидает от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля предложений по лицензированию экспорта зерновых.

Глава правительства Румынии также отметил, что после решения Европейской комиссии не продлевать запрет на украинскую агропродукцию "ни один килограмм пшеницы не был импортирован в Румынию из Украины".

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"Если будут запросы на экспорт в Румынию, я обязательно попрошу министра аграрной политики и министра экономики принять общий приказ о том, что сроком на 30 дней, пока все не выяснится, ограничение будет продлено. Повторяю: запросов нет, и хочу заверить аграриев, что такого, как было год назад, уже не будет", – заверил Чолаку.

Как сообщал OBOZREVATEL, Еврокомиссия приняла решение не продлевать действие запрета на экспорт украинского зерна в ЕС, срок которого истек 15 сентября. Его должны заменить ограничения, с помощью которых объемы вывозимой из Украины продукции будут четко контролироваться. Разработать такие мероприятия для себя должна сама Украина.

Тем не менее Польша, Венгрия и Словакия будут и дальше блокировать импорт украинского зерна. Это решение Украина будет оспаривать в ВТО, т. к. оно нарушает правила международной торговли, а также противоречит позиции Еврокомиссии.

При этом Польша может заблокировать вступление Украины в Евросоюз, если страны не решат вопрос с экспортом зерна. Торговый представитель Украины заявил, что действия правительства Польши ошибочны, неправомерны и вредны для польских, украинских и всех фермеров Европейского Союза (ЕС).

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