От них зависит, мобилизуют или нет: OBOZ.UA нашел у глав МСЭК по всей стране шикарные поместья, квартиры у моря и сыновей с работой в ВВК

После громкого скандала с главой Хмельницкой областной МСЭК Татьяной Крупой OBOZ.UA изучил декларации и исследовал состояние десятков ее коллег в разных областях. Все это – уважаемые врачи, большинство из которых руководят комиссиями в своих областях десятками лет, были (до сих пор являются) депутатами местных советов. Назначают председателей таких МСЭК (медико-социальная экспертная комиссия) депутаты областных советов. И именно от МСЭК зависит, признают ли инвалидность и дадут ли "белый билет" во время полномасштабной войны.

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Среди глав областных МСЭК OBOZ.UA нашел владельцев огромных поместий, латифундистов. Что интересно, большинство таких чиновников-врачей честно указывают в своих декларациях имущество на миллионы гривен, не соответствующее задекларированному состоянию. Даже без обысков и поиска чемоданов с наличными в диванах у Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) могли возникнуть вполне аргументированные вопросы: "а откуда деньги?".

OBOZ.UA начинает серию публикаций о том, кто руководит МСЭК в Украине и какое состояние имеют чиновники. В первой публикации – о тех главах МСЭК, которые ценят качественную недвижимость.

Сын – член ВВК, невестка работает в МСЭК: семья главного врача живет в имении и показывает невысокие зарплаты

Виктория Биволариу возглавила черновицкую МСЭК в 2021-м, а до этого, по меньшей мере с 2016-го, была и.о. главврача этого же учреждения. И, в отличие от большинства своих коллег, женщина никогда не получала партийные билеты, не избиралась депутатом местного совета. По специальности Биволариу – врач-невропатолог. Она почти всю карьеру проработала в МСЭК, в том числе на руководящей должности.

В прошлом году глава МСЭК в среднем зарабатывала 30,5 тыс. грн в месяц. А ее муж Альберт Биволариу – в среднем 23,4 тыс. грн. Он работает акушером-гинекологом в Черновицком областном медицинском реабилитационно-диагностическом центре. Глава МСЭК также указала в своей декларации невестку Наталью, которая, судя по декларации Биволариу, в прошлом году не работала, и сына Александра, который якобы отказался называть матери размер своего дохода, поэтому она эти данные указать не смогла.

Почему сын главы МСЭК не назвал свой доход матери, когда она заполняла свою декларацию, – загадка. Ведь он и сам заполнял декларацию за прошлый год и там уже не имел права скрыть размер дохода. В среднем он получал 24,1 тысячи гривен в месяц. Оказалось, что с 2023 года Александр работает в областной больнице. Он – член ВВК и врач-офтальмолог.

С декларациями у семьи вообще вышла путаница. Виктория Биволариу в своей декларации невестку Наталью указала, однако не указала ее доход. Однако сын в своей декларации отметил, что жена заработала 18,6 тыс. грн (за весь год). Кроме того, Виктория указывает в декларации своего сына и невестку, а сын свою мать и отца в декларации не упомянул.

В своих соцсетях Наталья Биволариу отметила, что работает в том же черновицком МСЭК. Правда, она занимает должность врача-реабилитолога, вероятно, не является членом ВЛК и поэтому декларацию не заполнила.

Итак, под руководством Виктории Биволариу в МСЭК реабилитологом работает ее невестка, а сын с прошлого года стал членом ВЛК. В своей соцсетях Александр Биволариу презентует себя в качестве основателя магазина солнцезащитных очков и аксессуаров Ясно Оптика, о работе в ВЛК, предоставляющей право на бронь, молодой врач не упоминает.

Альберт Биволариу, муж главы МСЭК, еще в 2003-м стал владельцем трехкомнатной квартиры площадью 73,4 кв.м в Черновцах. На него же оформили и семейный дом площадью 224,7 кв. в Острице недалеко от Черновцов.

Виктория с 2005-го владеет половиной квартиры площадью 64,5 кв. в городе Острог. У сына – офис в Черновцах площадью 34,6 кв. (вероятно, там находится его магазин), а также маленькая квартира площадью 30,8 кв.м.

OBOZ.UA сделал выписку из прав на недвижимое имущество и нашел дом семьи главы черновицкой МСЭК. Он находится в элитном пригороде Черновцов. Площадь шестикомнатного дома – более 220 квадратов. Отдельно построен гараж, навес и "сарай". Однако, судя по фото Googlemaps, "сарай" больше напоминает отдельный домик.

Супругам удалось накопить 18 тыс. долларов и 14 тыс. евро наличными (это только то, что внесли в декларацию). На Альберта Биволариу оформлены два автомобиля: Toyota Highlander (2015) и Nissan Leaf (2015). Помимо медицинских знаний семья Биволариу, вероятно, также обладает особыми навыками финансовой грамотности. Иначе объяснить, как с относительно невысокими зарплатами медиков государственных учреждений собрать десятки тысяч в валюте, приобрести большой дом, трехкомнатную квартиру и два автомобиля, невозможно.

Сын с российским гражданством и новая квартира в Одессе: чем живет глава Николаевского МСЭК

Глава Николаевской МСЭК Вера Белякова, судя по декларации, одинока. Со своим мужем Геннадием Максименко она развелась, а ее сын Алексей имеет гражданство России (как и отец) и живет отдельно. Судя по декларации, муж и сын жили за ее счет. Зарплата главы МСЭК была единственным источником дохода в декларациях, поданных в 2015-м, 2016-м, 2017-м, 2018-м. А уже в 2019-м супруги развелись.

Теперь в декларациях Беляковой нет ни мужа, ни сына. Чем занимаются бывший муж и сын главы МСЭК, выяснить не удалось. Полный тезка ее сына, Максименко Алексей Геннадиевич, владеет двумя квартирами в Одессе. А полный тезка уже бывшего мужчины имеет в собственности четырехкомнатную квартиру в Николаеве.

Если верить декларации врача, семья должна жить достаточно скромно. К примеру, в 2018-м, когда единственным доходом семьи была ее зарплата, она ежемесячно зарабатывала в среднем 6,5 тыс. грн. В прошлом году Белякова зарабатывала в среднем 43 тыс. грн (с учетом работы в качестве главы МСЭК, врача кардиолога в МСЭК, а также пенсии).

После внимательного изучения деклараций главы МСЭК возникает много вопросов. В 2022 году она указала, что у нее нет денежных активов, счетов. То есть женщина должна тратить всю зарплату и жить без сбережений. Однако уже в мае 2023-го она купила квартиру за 1,4 млн грн в Одессе, и при этом не указала никаких обязательств (кредитов, ссуд) или дополнительных поступлений (подаренных на квартиру средств, выигрыша). Откуда врач взяла почти 1,5 млн грн в 2023-м, если в 2022-м она официально не имела никаких сбережений, загадка.

OBOZ.UA изучил выдержки из прав на недвижимое имущество и нашел квартиру главы МСЭК в Одессе. Это просторная однокомнатная квартира (площадью 46 квадратов) в новом ЖК Альтаир. Отсюда до моря – всего 8 минут на авто. Свое жилье у Беляковой есть и в Николаеве: две квартиры в одном из домов по бул. Бугский (трехкомнатная и однокомнатная).

Глава МСЭК с шикарным поместьем в элитном пригороде

Михаил Кулаец, глава Ивано-Франковской МСЭК, едва ли не самый крупный собственник земли среди главных врачей из всех областей Украины. Только в прошлом году он приобрел шесть земельных участков. Также в его собственности несколько домов недалеко от Ивано-Франковска. К примеру, согласно реестру прав на недвижимое имущество, ему принадлежит домовладение в с. Угринов. В реестре прав на недвижимое имущество не указана площадь дома.

Однако OBOZ.UA удалось найти это здание на карте, а также предыдущиие документы на жилье. На участке находятся два здания. Главное имение имеет два этажа и площадь 260 квадратов. Угринов – элитный пригород всего в трех километрах от Ивано-Франковска. Похожие дома продаются здесь по цене от более 5 млн до 15,3 млн грн.

Жена главы МСЭК Галина работает в колледже (занимает должность заместителя директора). В прошлом году средняя месячная зарплата составляла 37,1 тыс. грн. В то время как Михаил Кулаец в среднем зарабатывал всего 23,3 тыс. грн. У супругов уже взрослая дочь, которая работает врачом и уже давно не зависит от своих родителей. У Кулаец нет никаких сбережений, накоплений в банках.

OBOZ.UA также обратится в НАПК с просьбой объяснить, каким образом проводится проверка деклараций и почему состояние должностных лиц не соответствует их официальному доходу и при этом нет никаких расследований относительно возможных злоупотреблений.