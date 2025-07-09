Часть Сум и области осталась без света после обстрелов: что известно

Российские оккупационные войска в среду, 9 июля, атаковали энергетические объекты в Сумской области. Частично без электричества остался Ахтырский и Сумской районы региона, а также город Сумы.

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Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы восстановить подачу света жителям Сумщины. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале "Сумыоблэнерго".

Там отметили, что не будут разглашать детали российской атаки на энергетику региона, чтобы не корректировать дальнейшие действия врага.

"У кого сейчас есть перебои с распределением электроэнергии в г. Сумы, Сумском и Ахтырском районах – это из-за атаки армии РФ на энергетику Сумщины. В целях безопасности не разглашаем деталей и последствий, чтобы не корректировать дальнейшие действия врага", – сказано в сообщении.

Продолжается работа над восстановлением распределения электроэнергии.

"Пожалуйста, сохраняйте информационную тишину и не распространяйте в сети фото и видео с последствиями попаданий и любые другие данные, которые могут помочь оккупантам скорректировать удары и сделать выводы о состоянии работы энергетической системы", – добавили в облэнерго.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 8 июля по Украине ударила непогода, что привело к полному или частичному обесточиванию по меньшей мере 130 населенных пунктов. Кроме того, не было интернета, а стихия сорвала крыши у зданий и повалила деревья на дороги.

Кроме того, в "Укрэнерго" призвали украинцев экономить электроэнергию с 16:00 до 22:00 в связи со стремительным ростом потребления из-за жары и аварийными обесточиваниями из-за непогоды.

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