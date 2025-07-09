В Украине возникли проблемы со светом: "Укрэнерго" обратилось к потребителям

Украинцев призвали экономить электроэнергию с 16:00 до 22:00. Главная причина – стремительный рост потребления из-за жары. Кроме того, утром в Украине в результате непогоды было аварийно обесточено более 600 населенных пунктов.

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Об этом сообщает "Укрэнерго". Отмечается, что потребление электроэнергии за последние сутки увеличилось на 3,1%.

Кроме жаркой погоды по всей стране, ситуацию усугубляет высокая облачность в некоторых областях. Она заметно снижает эффективность работы бытовых солнечных электростанций.

В связи с текущей ситуацией, отмечается существует необходимость в экономном потреблении. "Пожалуйста, ограничьте в это время использование мощной электротехники и избегайте одновременного включения нескольких электроприборов", – призвали энергетики.

Отключения света из-за непогоды

Вследствие неблагоприятных погодных условий (сильный дождь, гроза) на утро 9 июля 681 населенный пункт в шести областях был полностью или частично обесточен. Бригады облэнерго работают над устранением повреждений на линиях для скорейшего возобновления электроснабжения.

В частности, в Тернопольской области, по данным облэнерго, в результате непогоды произошли аварийные отключения:

67 электролиний 10 кВ (7– частично) и 828 трансформаторных подстанций;

97 населенных пунктов полностью и 122 – частично.

"Без электроэнергии оставались 32 648 потребителей. Энергетики продолжают работать в усиленном режиме над восстановлением электроснабжения для всех потребителей", – проинформировали энергетики.

Как сообщили в "Прикарпатьеоблэнерго", непогода второй день приводит к повреждениям линий электропередачи и в Ивано-Франковской области. Энергетики отмечают, что из-за сильных порывов ветра возможны дальнейшие обрывы проводов и падение веток на линии.

"Аварийно-ремонтные бригады вторые сутки работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее возобновить электроснабжение... Ни в коем случае не приближайтесь к оборванному проводу", – указывают специалисты.

Важно: ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах операторов системы распределения (облэнерго).

Регион Раздел об отключениях на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 8 июля, по Украине ударила непогода, что привело к полному или частичному обесточиванию по меньшей мере 130 населенных пунктов. Кроме того, не было интернета, а стихия сорвала крыши у зданий и повалила деревья на дороги.

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