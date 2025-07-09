В Украине возникли проблемы со светом: "Укрэнерго" обратилось к потребителям
Украинцев призвали экономить электроэнергию с 16:00 до 22:00. Главная причина – стремительный рост потребления из-за жары. Кроме того, утром в Украине в результате непогоды было аварийно обесточено более 600 населенных пунктов.
Об этом сообщает "Укрэнерго". Отмечается, что потребление электроэнергии за последние сутки увеличилось на 3,1%.
Кроме жаркой погоды по всей стране, ситуацию усугубляет высокая облачность в некоторых областях. Она заметно снижает эффективность работы бытовых солнечных электростанций.
В связи с текущей ситуацией, отмечается существует необходимость в экономном потреблении. "Пожалуйста, ограничьте в это время использование мощной электротехники и избегайте одновременного включения нескольких электроприборов", – призвали энергетики.
Отключения света из-за непогоды
Вследствие неблагоприятных погодных условий (сильный дождь, гроза) на утро 9 июля 681 населенный пункт в шести областях был полностью или частично обесточен. Бригады облэнерго работают над устранением повреждений на линиях для скорейшего возобновления электроснабжения.
В частности, в Тернопольской области, по данным облэнерго, в результате непогоды произошли аварийные отключения:
- 67 электролиний 10 кВ (7– частично) и 828 трансформаторных подстанций;
- 97 населенных пунктов полностью и 122 – частично.
"Без электроэнергии оставались 32 648 потребителей. Энергетики продолжают работать в усиленном режиме над восстановлением электроснабжения для всех потребителей", – проинформировали энергетики.
Как сообщили в "Прикарпатьеоблэнерго", непогода второй день приводит к повреждениям линий электропередачи и в Ивано-Франковской области. Энергетики отмечают, что из-за сильных порывов ветра возможны дальнейшие обрывы проводов и падение веток на линии.
"Аварийно-ремонтные бригады вторые сутки работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее возобновить электроснабжение... Ни в коем случае не приближайтесь к оборванному проводу", – указывают специалисты.
Важно: ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах операторов системы распределения (облэнерго).
Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 8 июля, по Украине ударила непогода, что привело к полному или частичному обесточиванию по меньшей мере 130 населенных пунктов. Кроме того, не было интернета, а стихия сорвала крыши у зданий и повалила деревья на дороги.
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