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Массовый блэкаут на Западе: из-за непогоды украинцы остались без электричества, интернета и крыши над головой

Станислав Кожемякин
Коммуналка
3 минуты
3,7 т.
Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия урагана в Украине

В ночь на 8 июля по Украине ударила непогода, что привело к полному или частичному обесточиванию по меньшей мере 130 населенных пунктов. Кроме того, нет интернета, а стихия сорвала крыши у зданий и повалила деревья на дороги. В общем пострадали сотни населенных пунктов на Западе страны.

Тернопольская область

Видео дня

В частности от непогоды досталось жителям Тернопольской области, сообщил начальник местной ОГА Вячеслав Негода. По его словам:

  • полностью – 66 населенных пунктов;
  • обесточены частично – 42;
  • повреждены 18 линий электропередач.

В частности без света остались 8082 потребителя в зоне обслуживания Збаражского, Зборовского, Бережанского, Подволочиского, Тернопольского, Кременецкого РЭСов. Но электрики уже работают над восстановлением электроснабжения в дома жителей края.

Кроме того, из-за ураганов на проезжие части дорог попадали деревья. Но полного перекрытия дорог государственного значения удалось избежать, а работники полиции обеспечили на проблемных участках дорог реверсное движение.

Стихия навредила жителям Тернопольщины

Закарпатье

Кроме того, журналист Виталий Глагола сообщил о последствиях ночного урагана, в результате которого на Мукачевщине десятки домов остались без крыш, а села – без света и связи. В частности задело такие населенные пункты:

  • Великие Лучки: 80% села – без света, нет связи и интернета, по меньшей мере четыре дома остались без крыш, повреждены еще десятки;
  • Горонда и Страбичев – полное обесточивание, люди остались без света уже после полуночи;
  • "Нижнее Давыдково" (очевидно, автор имел в виду н.п. Новое Давыдково) – частичное обесточивание.

"Но важный момент — электроснабжение начали восстанавливать уже ночью. В части сел свет подали в течение нескольких часов после непогоды. Ремонтники сработали оперативно", – пишет Глагола.

Последствия непогоды на Мукачевщине

Кроме того, сельский председатель Ракошино Василий Коштура сообщил, что здесь ураган повалил деревья, сорвал беседки, повредил кровли в коммунальных учреждениях. Впрочем, часть последствий уже ликвидировали, а остальные – в работе.

Ивано-Франковская область

Председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук сообщила о последствиях непогоды в этой области. В частности:

  • 29 населенных пунктов были обесточены полностью;
  • 36 – частично.
  • 23 линии электропередач обесточены полностью;
  • еще 13 линии – частично.

Наибольший ущерб нанесен Надворнянскому, Ивано-Франковскому, Калушскому, Коломыйскому и Косовскому районам – ураган повалил деревья на дороги и легковые деревья (обошлось без пострадавших), а в Перегинской громаде повреждена кровля лицея. Но бригады электриков уже восстанавливают электроснабжение.

Ивано-Франковская область отходит от ночного удара стихии

Ровенская область

Ровенская область также восстанавливается после ничего урагана. По словам главы местной ОГА Александра Коваля, задело все районы области, а именно:

  • 61 населенный пункт обесточен полностью;
  • 2 – частично;
  • без света остались 13634 абонентов.
Как ураган ударил по Ровенской области

Как уже сообщал OBOZ.UA, из-за непогоды в Украине 8 июля перекрыли пункт пропуска "Дзвинково-Лонья" (украинско-венгерская граница). Пропускать через пункт перестали в связи с необходимостью ликвидировать последствия масштабной непогоды.

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