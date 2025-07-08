Массовый блэкаут на Западе: из-за непогоды украинцы остались без электричества, интернета и крыши над головой

В ночь на 8 июля по Украине ударила непогода, что привело к полному или частичному обесточиванию по меньшей мере 130 населенных пунктов. Кроме того, нет интернета, а стихия сорвала крыши у зданий и повалила деревья на дороги. В общем пострадали сотни населенных пунктов на Западе страны.

Тернопольская область

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В частности от непогоды досталось жителям Тернопольской области, сообщил начальник местной ОГА Вячеслав Негода. По его словам:

полностью – 66 населенных пунктов;

обесточены частично – 42;

повреждены 18 линий электропередач.

В частности без света остались 8082 потребителя в зоне обслуживания Збаражского, Зборовского, Бережанского, Подволочиского, Тернопольского, Кременецкого РЭСов. Но электрики уже работают над восстановлением электроснабжения в дома жителей края.

Кроме того, из-за ураганов на проезжие части дорог попадали деревья. Но полного перекрытия дорог государственного значения удалось избежать, а работники полиции обеспечили на проблемных участках дорог реверсное движение.

Закарпатье

Кроме того, журналист Виталий Глагола сообщил о последствиях ночного урагана, в результате которого на Мукачевщине десятки домов остались без крыш, а села – без света и связи. В частности задело такие населенные пункты:

Великие Лучки : 80% села – без света, нет связи и интернета, по меньшей мере четыре дома остались без крыш, повреждены еще десятки;

: 80% села – без света, нет связи и интернета, по меньшей мере четыре дома остались без крыш, повреждены еще десятки; Горонда и Страбичев – полное обесточивание, люди остались без света уже после полуночи;

– полное обесточивание, люди остались без света уже после полуночи; "Нижнее Давыдково" (очевидно, автор имел в виду н.п. Новое Давыдково) – частичное обесточивание.

"Но важный момент — электроснабжение начали восстанавливать уже ночью. В части сел свет подали в течение нескольких часов после непогоды. Ремонтники сработали оперативно", – пишет Глагола.

Кроме того, сельский председатель Ракошино Василий Коштура сообщил, что здесь ураган повалил деревья, сорвал беседки, повредил кровли в коммунальных учреждениях. Впрочем, часть последствий уже ликвидировали, а остальные – в работе.

Ивано-Франковская область

Председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук сообщила о последствиях непогоды в этой области. В частности:

29 населенных пунктов были обесточены полностью;

36 – частично.

23 линии электропередач обесточены полностью;

еще 13 линии – частично.

Наибольший ущерб нанесен Надворнянскому, Ивано-Франковскому, Калушскому, Коломыйскому и Косовскому районам – ураган повалил деревья на дороги и легковые деревья (обошлось без пострадавших), а в Перегинской громаде повреждена кровля лицея. Но бригады электриков уже восстанавливают электроснабжение.

Ровенская область

Ровенская область также восстанавливается после ничего урагана. По словам главы местной ОГА Александра Коваля, задело все районы области, а именно:

61 населенный пункт обесточен полностью;

2 – частично;

без света остались 13634 абонентов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, из-за непогоды в Украине 8 июля перекрыли пункт пропуска "Дзвинково-Лонья" (украинско-венгерская граница). Пропускать через пункт перестали в связи с необходимостью ликвидировать последствия масштабной непогоды.

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