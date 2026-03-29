Будут ли выключать свет 30 марта: в "Укрэнерго" рассказали о ситуации с электричеством

В последний понедельник марта в Украине отключений электричества для граждан не ожидается. Отключения коснутся только промышленных потребителей с 18:00 до 22:00.

Видео дня

Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты. В "Укрэнерго" рассказали о ситуации с отключением света на 30 марта.

"Во всех регионах Украины 30 марта с 18:00 до 22:00 будут применены графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса", – говорится в сообщении.

Впрочем, отмечают в "Укрэнерго",ситуация в энергосистеме может измениться.

Напомним, что в Киеве 28 марта частично останавливалось движение метрополитена – именно из-за падения напряжения. Также была приостановлена работа ряда троллейбусных и трамвайных маршрутов; в городе фиксировались проблемы с водоснабжением.

Ранее сообщалось, что российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждения электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует соблюдать правила, не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине ежедневно применяют масштабные отключения электроэнергии. При этом графики могут неожиданно меняться, общая ситуация остается непредсказуемой. А потому заранее подготовиться к возможным блэкаутам будет не лишним.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!