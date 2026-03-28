В Киеве останавливалось движение метро на левом берегу, есть проблемы с трамваями и троллейбусами. Подробности, фото и видео

В Киеве в субботу, 28 марта, частично останавливалось движение метрополитена на "красной" ветке. Из-за проблем с энергоснабжением поезда временно не ездили между станциями "Днепр" и "Лесная".

Об этом OBOZ.UA сообщили в пресс-службе полиции столичной подземки. Специалисты уже работают над решением проблемы.

"В Киеве частично остановлено движение метро на левом берегу. Из-за отсутствия напряжения временно приостановлено движение поездов метро на участке между станциями "Днепр" и "Лесная", – говорится в сообщении.

Впоследствии в КГГА подтвердили, что в Киеве на левом берегу зафиксированы проблемы с напряжением, что повлияло на работу общественного транспорта. В частности, часть наземного электротранспорта работает с перебоями. В столичном метрополитене участок между станциями "Днепр" – "Лесная" временно не работал, однако сейчас движение поездов восстанавливается. "Синяя" и "зеленая" линии метро продолжают функционировать в обычном режиме.

"В "Киевпастрансе" отметили, что была приостановлена работа: троллейбусных маршрутов: 29, 30, 31, 34, 37, 44, 50, 50к; трамвайных маршрутов: 8, 28, 29, 33, 35", – добавили в пресс-службе.

Кроме того, как сообщил глава Днепровской РГА Киева Андрей Паладий, в связи с обесточиванием объектов "Киевводоканала" сейчас отсутствует водоснабжение на левом берегу столицы.

"Специалисты уже работают над решением проблемы и выполняют необходимые ремонтные работы, чтобы как можно быстрее восстановить водоснабжение потребителей", – подчеркнул чиновник.

