Будут ли повышать налоги: Марченко рассказал о планах

Министр финансов Сергей Марченко возразил, что правительство разрабатывает планы поднимать налоги. Министр сообщил, что ближайший план – подготовка бюджетной декларации на 2026-2028 годы, которая будет включать различные сценарии и является ответной реакцией правительства на те или иные риски фискального характера.

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"Никаких планов по фискализации мы не планируем, поднятия расходов не предполагаем и все будет осуществлено в условиях, предусмотренных действующим законодательством", – сказал он на "Часе правительства" в Верховной Раде, передает Интерфакс.

"Конечно, ... мы понимаем и в этом году реагируем на те риски, которые уже материализовались, и у нас есть ответ на эти вопросы. И относительно финансирования на 2026 год. Это не является "секретом Полишинеля" и сейчас мы активно работаем над тем, чтобы мы имели ответы на любые варианты развития событий", - отметил глаза.

Он добавил, что любые варианты развития событий предполагают реакцию как военного положения, так и послевоенного положения. "Мы должны быть к этому готовы. Поэтому готовим сейчас соответствующие предложения", – отметил Марченко без дополнительных деталей.

Он также сообщил, что на следующей неделе в Вашингтоне пройдут так называемые Весенние встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка, на которых будет работать украинская делегация.

"У нас будут активные консультации с министрами финансов наших стран-партнеров, с Международным валютным фондом, с Всемирным банком, где мы очертим наши риски, оговорки, и покажем, что ситуация нуждается в дополнительной поддержке, над которой мы активно будем работать с премьер-министром Денисом Анатольевичем (Шмигалем)", - сказал он.

Как уже сообщал OBOZ.UA, налоговики не имеют доступа к системам торговых платформ или банков. Поэтому эксперт Александра Томашевская прогнозирует, что новый законопроект не будет касаться рядовых украинцев, а коснется только предпринимателей.

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