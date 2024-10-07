Будут ли отключения света 7 октября: в "Укрэнерго" обратились к украинцам

В Украине 7 октября, несмотря на новый российский обстрел, не планируют вводить плановые отключения электроэнергии по графикам. Объема тока в энергосистеме пока хватает на обеспечение потребностей граждан и бизнеса. Однако энергетики все равно просят пользоваться мощными приборами только с 10:00 до 16:00 – в это время в стране работает солнечная генерация.

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"В понедельник меры ограничения потребления не планируются. Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами в дневные часы – с 10:00 до 16:00", – говорится в сообщении "Укрэнерго".

По данным бывшей и.о. министра энергетики Ольги Буславец, с начала октября наблюдается периодический профицит электроэнергии в энергосистеме Украины. Это обусловлено низким потреблением и выведением в работу очередного атомного энергоблока. В некоторые часы электроэнергия даже экспортируется – с мощностью до 400 МВт.

Однако это не должно вводить в иллюзию, что в с энергосистемой страны все в порядке. "Такая ситуация временная, до первых холодов, которые нас ждут уже в ноябре. Не говоря уже о потенциальных угрозах повреждения энергогенерирующего и инфраструктурного оборудования от атак врага, которые, очевидно, будут продолжаться", – отметила специалистка.

В целом же украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после девяти массированных атак россиян. На энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты. В часы максимального потребления в энергосистеме сохраняется дефицит мощности.

Отключения света: какого графика ждать зимой

По прогнозам энергетиков грядущей зимой Украина в оптимистическом сценарии развития событий столкнется с отключениями электроэнергии до 5 часов каждый день. Это возможно, если температура на улице не опустится ниже -15°C, а РФ не нанесет новых серьезных повреждений энергосистеме.

Если эти условия будут соблюдены, Украина сможет избежать длительных отключений электроэнергии. В то же время правительство и энергетические компании продолжают работу над подготовкой к различным сценариям отключений.

По данным энергокомпании ДТЭК, у Украины есть краткосрочный план, который поможет справиться с зимними трудностями. Однако для долгосрочной безопасности страна нуждается в децентрализации энергетической системы. Это позволит сделать ее менее уязвимой к атакам и уменьшить риски масштабных отключений в будущем. Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко подчеркнул, что в этом году важнейшей задачей является минимизировать влияние обстрелов на ключевые объекты генерации и обеспечить надежную работу электростанций.

Бывший председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий тоже считает, что защита электростанций и их восстановление являются критическими для уменьшения масштаба отключений. Ключевую роль в этом процессе играет эффективная работа противовоздушной обороны, которая может свести к минимуму риски новых атак со стороны России на энергетическую инфраструктуру.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцам следует защитить свою технику из-за возможных скачков напряжения во время новых отключений. Желательно не только отключать телевизор, холодильник, бойлер и другую технику из розеток, но и установить реле напряжения.

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