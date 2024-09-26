Украинцам нужно подготовить технику: из-за новых отключений может пострадать телевизор, холодильник и бойлеры

Украинцам стоит защитить свою технику из-за возможных скачков напряжения во время новых отключений. Желательно не только выключать телевизор, холодильник, бойлер и другую технику из розеток. но и установить реле напряжения.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Из-за постоянных отключений электроэнергии также необходимо подготовить кватиру к скачкам напряжения. Технический директор "Черкассыоблэнерго" Павел Солоха на сайте компании опубликовал перечень советов. В сообщении говорится, что в условиях постоянных отключений электроэнергии могут нарушаться "показатели качества электрической энергии".

Проще говоря, возможны скачки напряжения. Самый простой выход – выключать электроприборы из розеток. Ключевую технику (холодильники, бойлеры, стиральные машины) рекомендуется полностью отключать от сети после отключения света. В таком случае после восстановления электропитания включать их в сеть нужно будет вручную. Делать это советуют не с ходу, а через 10-15 минут после восстановления электропитания.

Кроме того, рекомендуется установить реле напряжения. Реле напряжения регистрирует значительные отклонения от стандартных напряжений и отключает все бытовые приборы. После того как напряжение нормализовалось, подается сигнал о включении и подключение техники к электросети восстанавливается.

Помогут также стабилизаторы напряжения или источник бесперебойного питания (ИБП). Эти устройства стабилизируют напряжение у потребителя. Стабилизаторы при этом более мощные, но не имеют аккумуляторных батарей. У ИБП меньшая мощность, но они держат "запас" тока во внутренних или внешних аккумуляторах.

И хотя отопительный сезон, вероятно, будет трудным, подготовившись к будущим проблемам, можно минимизировать их влияние. Зарядные станции, генераторы в многоквартирных домах, утепленное жилье – это поможет справиться даже с длительными отключениями света.

Как ранее писал OBOZ.UA, в ряде СМИ распространили информацию о том, что Румыния вроде бы отказалась от помощи Украине и больше не будет экспортировать ток. На самом деле, министр энергетики Румынии Себастьян Бурдужа заявил, что в странах Восточной Европы цены на энергоносители выше, поэтому нужно создавать равные условия и снижать стоимость тока для его страны.

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