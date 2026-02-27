'Будем лидером в восстановлении': Сикорский рассказал, сколько пакетов военной помощи Польша уже предоставила Украине

Польша поддержала Украину в ее борьбе против государства-агрессора РФ военной помощью на общую сумму более 3,5 млрд евро. Речь идет о 48 пакетах помощи, которые Киев получил от Варшавы по состоянию на конец февраля 2026 года.

Эту статистику раскрыл министр иностранных дел РП Радослав Сикорский. В четверг, 26 февраля, он выступил в польском Сейме, передает "Укринформ".

"Стоимость нашей поддержки в 48-ми пакетах помощи составляет более 3,5 млрд евро", – сообщил Сикорский.

В эту сумму входят 100 млн долларов США, которыми Польша профинансировала закупку американского вооружения в рамках программы PURL ("Перечень приоритетных потребностей Украины").

Еще 100 млн долларов страна выделила на чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Сил обороны.

"Поэтому, поскольку мы являемся лидером в помощи – будем и лидером в восстановлении Украины. Это будет новым шансом для польских предпринимателей", – убежден Сикорский.

– Эксперты Польского экономического института пришли к выводу, что изменение политического и социального климата в РП, как и завершение войны в Украине, могут вызвать массовое возвращение украинских беженцев на Родину. Это грозит кризисом на польском рынке кадров в строительстве, промышленности, сфере услуг и ряде других отраслей.

– Ранее президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о сворачивании льгот для украинских беженцев. Это означает, что, начиная с 5 марта, на украинцев будет распространяться общая система временной защиты для всех иностранцев.

– Например, с 5 марта для украинцев в Польше большинство медицинских услуг будет доступно только при условии наличия медстрахования. Полный бесплатный доступ сохранится только для детей, беременных, рожениц, пострадавших от насилия и тех, кто проживает в коллективных учреждениях.

