Польша изменила условия доступной медицины для украинцев: кто потеряет право на бесплатное лечение

С 5 марта для украинцев в Польше большинство медицинских услуг будет доступно только при условии наличия медицинского страхования. Полный бесплатный доступ сохранится только для детей, беременных, рожениц, пострадавших от насилия и тех, кто проживает в коллективных учреждениях.

Об этом пишет издание inPoland. Ранее, согласно специальному закону, принятому после начала войны, украинские беженцы имели право на широкий спектр бесплатной медицины без обязательного страхования.

Однако теперь этот доступ будет ограничен, и большинство медицинских услуг станет доступным только при условии уплаты взносов на медицинское страхование. Полный доступ к бесплатным медицинским услугам сохранится только для определенных категорий граждан Украины:

совершеннолетних, пострадавших от пыток или изнасилования;

детей и подростков;

беременных женщин; женщин после родов;

лиц, имеющих справку о проживании в коллективных заведениях размещения.

Для остальных украинцев медицинская помощь будет оставаться ограниченной, и доступ к большинству специализированных услуг потребует медицинского страхования. Отдельные бесплатные услуги будут отменены, в частности лечение бесплодия и удаление катаракты.

В Национальном фонде здравоохранения (NFZ) отметили, что для получения полного спектра медицинских услуг необходимо иметь одну из форм медицинского страхования – обязательное или добровольное. Украинцы без страхового полиса с 5 марта смогут рассчитывать только на ограниченный набор услуг и первичную помощь, тогда как полный спектр будет доступен только при наличии страховки.

После начала полномасштабной войны в Украине Польша приняла специальный закон, который предоставлял украинским беженцам право на легальное проживание и медицинскую помощь без обязательного страхования. Широкий доступ к медицинским услугам был частично ограничен в 2025 году.

С 30 сентября совершеннолетние украинцы без медицинского страхования потеряли право на возмещение расходов на лекарства и стоматологическое лечение. Несмотря на это, они все еще могли получать первичную медицинскую помощь и лечение в стационаре. С 5 марта 2026 года эти условия изменятся, и большинство услуг станет доступным только после оформления медицинского страхования.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы, которые после 24 февраля 2022 года были вынуждены выехать за границу или не смогли вернуться в Украину из-за войны, могут подать заявление в Дії в новой категории A1.2 "Вынужденное перемещение за пределы Украины". Заявление подается онлайн с Дія.Підписом или КЭП и фиксирует официальный факт вынужденного выезда для дальнейших компенсаций.

