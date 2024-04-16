Бронирование для бизнеса должно быть максимально прозрачным – разбор NV

Непрозрачность правил бронирования давно вызывает недовольство бизнеса, а скандал с цирками и телемарафоном еще раз подсветил эту проблему. Затягивание в решении вопроса экономического бронирования завершится тем, что часть предприятий остановится, потеряв кадры, а другая – скроется в тень.

Об этом говорится в новом расследовании NV.

Издание напоминает: существует две инициативы по бронированию, и обе они предусматривают только отсрочку за деньги. Заместитель главы офиса президента Ростислав Шурма предложил видоизменить бронирование в пользу работников с зарплатой от 30 тыс. гривен. Похожую модель предложил Дмитрий Наталуха, глава экономического комитета ВР: он лоббирует механизм брони путем уплаты ежемесячного военного сбора в размере 20 тыс. грн за одного сотрудника.

"Обе инициативы, Шурмы и Наталухи, встретили острую критику как среди военных, так и гражданских – мол такие правила закрепят имущественное неравенство между гражданами. Украинцев, которые преодолели бы установленную планку в 20 тысяч налогов (или военного сбора) официально в Украине насчитывалось, согласно Госстату только 15% (на декабрь 2021 г.). Они официально зарабатывали более 25 тыс. гривен (или около 900$) до вторжения", – указывает издание.

Оно также приводит позицию Союза украинских предпринимателей (СУП): там отметили, что поддерживают экономическое бронирование в целом, но хотят учесть разные виды предприятий, представленных в СУП.

"Отказ от бронирования не является вариантом, поскольку экономика должна функционировать, а экономика состоит из работающих людей, получающих заработную плату, потребляют и т.д. Поэтому, прежде всего, важно внимательно учитывать потребности армии и необходимость бронирования, обеспечивая баланс между ними. Бизнес, более двух лет находящийся в состоянии турбулентности и постоянных вызовов, может просто перестать существовать. А это непоправимо, в контексте стратегического восстановления страны", – сообщили в пресс-службе союза.

Напомним, ранее военный аналитик, волонтер Тарас Чмут заявил, что сейчас большая проблема с тем, чтобы найти золотую границу между тем, где мы оставляем людей в экономике, а где забираем людей воевать. Ведь у Сил обороны иногда срываются контракты из-за того, что на нужном предприятии возникла нехватка персонала из-за мобилизации.