Британия выделит Украине €23 млн на восстановление поврежденной энергосистемы

В Великобритании выделили дополнительные 20 миллионов фунтов стерлингов (23 миллиона евро) на восстановление поврежденной в результате российских атак энергосистемы Украины. Эти средства от Соединенного Королевства в ближайшее время поступят на счет Фонда поддержки энергетики нашего государства.

Их направят на закупку оборудования для ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры, усиления физической защиты и обеспечения резервного питания, включая генераторы и распределенную генерацию. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Министерства энергетики Украины.

"Спасибо правительству Великобритании за эту важную поддержку. Враг продолжает уничтожать украинскую энергетику. Помощь партнеров крайне необходима для проведения ремонтов, восстановления поврежденных объектов и увеличения маневровых мощностей до следующего отопительного сезона", – сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Напомним, что Фонд поддержки энергетики Украины был создан в 2022 году по инициативе украинского министра энергетики и еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Новый вклад Британии дополняет предыдущие ее гранты, сумма которых уже составляет 50 миллионов евро. Общая сумма взносов в Фонд составила более 433 миллионов евро.

Ранее мы писали о том, что Агентство Соединенных Штатов Америки по международному развитию выделило 190 миллионов долларов США на программу "Обеспечение энергоснабжения, устойчивости и устойчивой работы энергосетей Украины". В рамках программы организация будет оказывать Украине помощь в сфере энергетики в течение ближайших пяти лет.

Как сообщал OBOZ.UA, после массированного обстрела Россией 8 мая ситуация в украинской энергетике стала еще сложнее. Страна оказалась на пороге плановых отключений света.

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