Бизнес призвал 'Укрзалізницю' не повышать тарифы на перевозку: это станет шоком для экономики

Повышение тарифа на железнодорожные перевозки, которое инициирует "Укрзалізниця", станет шоком для предприятий и приведет к дальнейшему ущербу. Поэтому необходимо всесторонне взвесить эту инициативу, обсудить ее с бизнесом и оценить масштабы ущерба экономической безопасности Украины. Об этом говорится в письме от Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины к главе УЗ Евгению Лященко, которое есть в распоряжении редакции.

"В добывающей индустрии вызывают обеспокоенность запланированные и озвученные публично АО "Укрзалізниця" повышение тарифов на грузовые перевозки на 20%. Очередное поднятие тарифов на перевозку грузов на фоне войны, разрушений, нехватки инвестиций, дефицита персонала из-за мобилизации, потерь морского экспорта и т.д. еще один шокирующий эффект для всего бизнеса, а особенно для того, что осуществляет преимущественно внешнеэкономическую деятельность и является лидером как по уплате налогов и таможенных платежей, так и по валютным поступлениям от экспорта. Речь идет о добывающей промышленности", - говорится в письме.

Видео дня

В Ассоциации напомнили, что в прошлом году повышение тарифов на перевозку "Укрзалізницею" грузов уже росло сразу на 70%! Это вызвало резкое сокращение объемов перевозок даже в условиях, когда экспортеры не имеют альтернативных путей: за 8 месяцев 2023 года по сравнению с таким же периодом 2022 года перевозка каменного угля упала на 15%, нефти и черных металлов - на 22% . Худшая ситуация с перевозкой руджелеза, марганца и коксующегося угля: перевозка по железной дороге этих ископаемых упала аж на 38%.

"Масштабы кризиса в когда-то самой прибыльной для бюджета отрасли невероятны. Сейчас, в условиях морской блокады и вследствие этого тотальной монополии железных дорог на вывоз украинского минерального сырья, дополнительное повышение тарифов еще на 20% загоняет добывающую отрасль в тупик. В таком случае транспортировка видна минерального сырья становится финансово обременительным и невыгодным для украинских недропользователей", - предупреждают в Ассоциации.

В то же время подписанты акцентируют: повышение тарифа крайне негативно повлияет на компании, которые добывают строительные материалы - песчано-гравийное и кирпично-черепичное сырье, гипс, известняк, мел и т.д. , должно быть обеспечено в упомянутом восстановлении на уровне не менее 60% именно украинского производства.

"Государство получает парадоксальную ситуацию: пытается повысить локализацию в производстве собственных стройматериалов для восстановления страны, но в то же время делает невозможным это высокими тарифами для их транспортировки к производству", - подчеркивают в Ассоциации. Учитывая, что резкое повышение тарифов ставит под угрозу одну из основных работающих отраслей экономики Украины, должна быть проведена основательная работа по оценке рисков и влиянию этого решения на экономическую безопасность Украины.

"Подготовка к этому решению должна проводиться более обоснованно, особенно учитывая исключительный и монопольный статус "Укрзалізниці" , взвешенно, и в диалоге с бизнесом – чего, кстати, не было соблюдено в течение прошлогоднего повышения", – резюмировали в Ассоциации.

Как известно, недавно появилась информация о намерении "Укрзалізниці" увеличить тарифы на грузовые перевозки на 20%. Год назад, в июле компания уже повышала тарифы на 70% – это привело к росту себестоимости украинской продукции и сокращению объемов производства предприятий.

В свою очередь, экономист Андрей Новак заявил, что от повышения тарифа на железнодорожные перевозки наше государство проиграет, поскольку потеряет тысячи субъектов хозяйствования. Поэтому здесь необходимо вмешательство правительства, которое должно обуздать аппетиты "Укрзалізниці" .