Бизнес нуждается в прозрачности формирования тарифа на передачу электроэнергии, – Салий

Укрэнерго не публикует расчеты, на основе которых формируется тариф на передачу электроэнергии, поэтому невозможно оценить обоснованность очередного повышения. Бизнес требует прозрачности в расчетах и общественных дискуссий по этому поводу.

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Об этом заявил президент Всеукраинского союза производителей строительных материалов Константин Салий, комментируя инициативу НКРЭКУ по повышению тарифа на передачу электроэнергии.

"Скажу очень просто, чтобы избежать витиеватых экономических рассуждений. Во время войны любое повышение – это помощь агрессору уничтожить наше производство. Если Укрэнерго надо поднять свою доходность, есть другие пути", – убежден эксперт.

Он отметил, что никто на рынке не видел никаких обоснований очередного повышения.

"Энергетическая отрасль довольно закрытая, никто не подпускает к тарифообразованию чужих людей. Между тем там есть и протокольные расходы, деньги на празднование новых годов, и на социально-бытовое обслуживание сотрудников. Я не понимаю, почему это должны во время войны оплачивать мы, потребители", – подчеркнул Салий.

Как известно, НКРЭКУ опубликовала проект решения о существенном повышении тарифа на передачу электроэнергии для не бытовых потребителей. Среди причин, которыми в Комиссии объяснили это решение, – необходимость повысить зарплаты в Укрэнерго и провести выплаты по кредитам.

В свою очередь, Федерация работодателей Украины выступила против этого решения и призвала Укрэнерго провести реструктуризацию своих кредитов, как это делают все госкомпании, а также оптимизировать расходы вместо повышения тарифов.