Бизнес не может импортировать 80% электроэнергии, норму нужно пересмотреть, – эксперт

Обязательство импортировать 80% электроэнергии, которое правительство возложило на бизнес, невозможно выполнить из-за дефицита пропускной способности межгосударственного пересечения. Поэтому власть совместно с бизнесом должна наработать новую норму импорта, которая будет способствовать мобилизации экономики Украины.

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Такое мнение высказал вице-президент по энергетике Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трофимец.

"Представим, что все предприятия решили закупать электрическую энергию за рубежом. Но вопрос в том, можно ли эту электрическую энергию пропустить через межгосударственное пересечение. Я таких расчетов не встречал. Потому что межгосударственное пересечение, насколько мне известно, это 1,7 гигаватта. И этого мало для того, чтобы обеспечить весь существующий на сегодняшний день дефицит мощности", – отметил Трофимец.

Он также подчеркнул, что решение относительно доли импорта должно было приниматься совместно с участниками рынка, а не единолично со стороны государства.

"Должны быть проведены консультации с крупнейшими потребителями электрической энергии или ассоциациями, в которые они объединены. Металлургия, другие энергоемкие предприятия. Затем нужно определить стратегически, куда мы движемся. А не просто приняты решения без учета мнений или позиций тех стейкхолдеров органами государственной власти. Государство должно обеспечивать деятельность экономики даже в условиях военного положения, чего не происходит, к сожалению. Мобилизация экономики и энергетики не состоялась", – резюмировал Трофимец.

Как известно, Кабмин принял изменения в постановление, которые предусматривают, что любой промышленный объект должен импортировать 80% электроэнергии для своих нужд. "Укрэнерго", со своей стороны, гарантирует промышленности еще 20%.

В свою очередь, в Федерации работодателей Украины заявили, что такие нормы импорта серьезно повредят энергоемким отраслям промышленности и приведут к остановке крупных производств. В таком случае последствиями для экономики станут сокращение налоговых и валютных поступлений и снижение ВВП, что в свою очередь приведет к снижению обороноспособности нашего государства и росту безработицы.