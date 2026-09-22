Бизнес может терять потенциальную прибыль из-за неправильного использования фотоэлектрических систем и аккумуляторов – D.Solutions

Украинский бизнес может извлечь больше экономической выгоды из собственных солнечных электростанций и систем накопления энергии, если объединить их в единую управляемую систему.

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Об этом сообщил генеральный директор D.Solutions Сергей Коваленко в своей статье для Delo.ua.

"Массовая установка солнечных станций и систем накопления энергии помогла украинскому бизнесу выстоять во время блэкаутов. Однако когда эти активы работают хаотично и без общей логики, предприятие ежедневно теряет потенциальную выгоду. Интеграция СЭС, аккумуляторов и EMS-систем в единую управляемую систему позволяет не только гарантировать энергонезависимость, но и превратить затраты на устойчивость в новый инструмент экономии и дополнительной прибыли", – написал он.

По словам Коваленко, автономная работа СЭС и накопителей не всегда обеспечивает максимальную экономическую эффективность. Например, батарея может заряжаться от сети перед пиком солнечной генерации или отдавать энергию в часы, когда это экономически невыгодно.

Решить эту проблему позволяет объединение СЭС, накопителей, систем управления энергией и управляемого потребления в единый энергетический портфель. Это позволяет оптимизировать потребление и расходы на электроэнергию, а также использовать излишки генерации и возможности энергетического рынка.

"Украинский бизнес начал активно инвестировать в собственную генерацию и накопление из-за угрозы нестабильного электроснабжения в условиях войны. Эта мотивация остается ключевой. Однако с увеличением количества установленного оборудования важным становится не только то, сколько энергетических активов имеет предприятие, но и то, как они взаимодействуют и сколько задач способны выполнять без ущерба для главного – стабильной работы бизнеса", – подытожил Коваленко.

Напомним, ранее D.Solutions расширила функциональность системы энергетического менеджмента YASNO Power.