Биржевые цены – лишь часть тарифа: Орлова развенчала мифы о 'дорогом украинском электричестве'

В украинском информационном поле распространяются манипуляции о якобы более высокой стоимости электроэнергии в Украине по сравнению со странами ЕС. На самом деле такие утверждения не соответствуют действительности, заявила аналитик рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарья Орлова.

Она напомнила, что биржевые цены на рынке "на сутки вперед" (РСВ) – это лишь одна из составляющих. Конечный счет для бизнеса формируют также тарифы на передачу и распределение, а также налоги, которые в большинстве стран ЕС существенно выше, чем в Украине.

"Знаете, ценой электроэнергии очень легко манипулировать. Почему? Этот ресурс и его цена имеют достаточно динамичное изменение. В один час суток мы имеем одну цену электроэнергии, в другую – другую, то есть расчет происходит в зависимости от часов суток", – объяснила эксперт.

По ее словам, оценивать украинские цены вырвано из контекста или только по пиковым периодам – некорректно.

"Есть условно пиковые часы, это, как правило, утро и вечер, а есть дневные часы, на которые цена проседает из-за того, что есть профицит в энергосистеме из-за большой выработки на солнечных электростанциях", – отметила Орлова.

Она подчеркнула, что сравнение с Европой часто используется для искажения ситуации.

"Относительно того, что украинская электроэнергия дороже европейской электроэнергии – это, в основном, манипуляция. Конечно, бывают периоды в сутках, когда украинская электроэнергия может быть дороже. Но бывают, можно увидеть и существенную разницу, когда европейская, у наших стран-соседей – в Польше, в Венгрии, в Словакии – цены значительно выше, чем на украинском рынке", – подчеркнула эксперт.

"Цена достаточно динамична, она меняется ежедневно, каждый час, и, соответственно, нельзя сказать стало, что вот – у нас четко дороже электроэнергия. Это не так", – подытожила Орлова.

Напомним, по данным Центра Разумкова, в начале сентября электричество в Украине стоило дешевле, чем в Польше, Румынии и Словакии. Например, 5 сентября цена в Украине составляла 63,37 евро/МВт-ч, тогда как в Польше – более 111 евро.