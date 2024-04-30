Безумных ставок больше нет: банки Украины уже в мае перепишут проценты по депозитам

В Украине в мае проценты по депозитам в гривне изменятся. Максимальная ставка опустится до 15%. Средняя доходность вкладов со сроком размещения от 3 мес. до 6 мес. возможна на уровне 12-12,5% годовых, для вкладов на срок от 9 мес. до 1 года – до 12% годовых.

В целом ожидаемое снижение ставок по гривневым депозитам составит в среднем 1%. Об этом OBOZ.UA рассказал директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев.

Он считает, что снижение ставок по гривневым вкладам постепенно ведет к переформатированию этого сегмента. С одной стороны, экономическая ситуация побуждает банки развивать более длительные по времени депозитные продукты, планомерно сокращая ультракороткие депозитные программы, а с другой – укрепляет доверие населения к банковской системе и национальной валюты в целом.

"Сегмент банковских депозитов постепенно приближается к плато, которое не является ни хорошим, ни плохим знаком: ведь безумных ставок больше нет, кроме того, происходит постепенное сокращение ультракоротких и наращивание более длительных во времени вкладов", – рассказал банкир.

Он объяснил, что изменения ставок ожидаются, т.к. Нацбанк снизил ставки по 3-месячным депозитным сертификатам с 17,5% до 16,5%. Именно на основе этих ставок преимущественно и формируется доходность гривневых вкладов.

"В мае усилится тенденция к снижению доходности гривневых вкладов: по разным оценкам, почти две трети коммерческих банков откорректируют ее в соответствии со ставкой по 3-месячным депозитным сертификатам. В то же время, до середины месяца будет продолжаться кратковременный апрельский тренд: из-за ожидаемого и объективного снижения ставок по гривневым депозитам количество клиентов, оформляющих вклады по "старым" ставкам, может возрасти в среднем на 5-10%", – отметил банкир.

В то же время, по мнению Замотаева, снижение доходности по гривневым вкладам вряд ли существенно повлияет на их популярность. Дело в том, что в условиях низкой инфляции (3,2% в годовом измерении) чистый доход по гривневым вкладам, оформленным в течение апреля-мая, в зависимости от срока размещения средств может составить в среднем 6-7% годовых.

"Гривневые вклады по уровню доходности и чистой прибыли в среднем в 3 раза превышают валютные депозиты. Ведь оптимальная ставка по вкладам в долларах США не превышает 1,8% годовых, а вклады в евро позволят получить только 1,6-1,4% годовых", – объяснил специалист.

Как сообщал OBOZ.UA, по расчетам банкиров, при условии дальнейшего снижения учетной ставки НБУ до конца года кредиты для украинцев станут дешевле еще на 2-3%. А депозитные ставки упадут на 3,5-4,5%.

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