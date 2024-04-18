Банки Украины перепишут проценты по кредитам и депозитам: каких ставок ожидать к концу года

В Украине ожидается падение процентов как по банковским кредитам, так и по депозитам. В случае очередного снижения учетной ставки Национального банка (НБУ), до конца года кредиты для украинцев станут дешевле на 2-3%, а депозитные ставки упадут на 3,5-4,5%.

Таким прогнозом с OBOZ.UA поделился председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов. Банкир считает, что 25 апреля на очередном заседании монетарного комитета НБУ может снизить учетную ставку в среднем на 0,5-1 процентных пункта (п.п.) – до 13,5-14%, а ставка по трехмесячным депсертификатам может сократиться до 16,5-17%.

"Снижение учетной ставки позволяет банкам более активно развивать кредитные программы, существенно ослабляя процентное давление на заемщика. Уже сейчас можно говорить об определенном ориентире до конца года: во втором полугодии при условии сокращения учетной ставки до 12-14% ставки по некоторым кредитам, особенно это касается партнерских кредитных программ, могут упасть в среднем на 2-3%", – прогнозирует Мамедов.

Ставки по кредитам в Украине: чего ждать до конца 2024 года

По оценкам банкира специалиста, процентные ставки изменятся по всем основным видам кредитов. Они будут зависеть от первого взноса и до конца года, по расчетам Мамедова, составят:

от 5% до 12% годовых для автокредитов;

от 4% до 16% для ипотечных кредитов по совместным программам с девелоперами жилья;

от 15% до 17% для целевых кредитов малого и среднего бизнеса.

Проценты по депозитам: вклады станут менее доходными, но не менее выгодными

Мамедов считает, что в случае положительной экономической динамики до конца года "нацбанковская" ставка по трехмесячным депозитным сертификатам, на основе которой формируется доходность гривневых вкладов, может сократиться с 17,5% до 13-14%. И это скажется на доходности гривневых вкладов.

Банкир не исключает, что до конца 2024 года ставки по гривневым депозитам в зависимости от срока размещения могут несколько снизиться. Максимальные ставки будут на уровне 12-13% годовых, считает Мамедов.

Впрочем, в условиях низкой инфляции, которая в годовом измерении не превышает 3,2%, чистая прибыль по гривневым вкладам будет на уровне 5%. Это почти втрое больше доходности вкладов в иностранной валюте.

Эксперт ожидает, что популярность гривневых депозитов будет оставаться на высоком уровне. По расчетам банкира, количество новых вкладов в 2024 году по сравнению с 2023-м возрастет по меньшей мере на 10%.

"Сейчас достаточно оснований для того, чтобы ситуация в банковском секторе, несмотря на новые вызовы, оставалась приемлемой и перспективной. Особенно это касается дальнейшего развития кредитных и депозитных программ", – подытожил Мамедов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине счет в банке любого клиента могут заблокировать за нарушение финансового мониторинга. Это является одной из самых распространенных причин блокирования карт.

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