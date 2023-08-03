Бездействие черниговских чиновников должно стать предметом уголовных дел: заявление компании 'Технова'

В Чернигове городские власти блокируют передачу общине единого имущественного комплекса "Черниговская ТЭЦ". Чиновники Черниговского горсовета до сих пор не подписали акты передачи этого объекта от ООО "Технова", арендовавшей его с 2000 года – несмотря на решение суда о прекращении договора аренды с 31 марта текущего года.

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В настоящее время городские власти обвиняют "Технову" в возникновении задолженности "сомнительного происхождения", в компании же объясняют долги вынужденным переходом с угля на газ и обвиняют чиновников в срыве следующего отопительного сезона в Чернигове и в "преступном бездействии". Позиция компании "Технова" обнародована на ее сайте.

В компании напомнили, что обратились к горсовету Чернигова с просьбой прекратить договор аренды ЕИК "Черниговская ТЭС", ведь затраты на эксплуатацию и содержание поврежденного российскими обстрелами объекта стали для ООО "Технова" непосильными.

Также там отметили, что последний отопительный сезон провели без поддержки со стороны города, несмотря на то, что ТЭЦ за время оккупации региона получила значительные повреждения. Сейчас же, уверяют в компании, в Черниговском горсовете стремятся избежать ответственности за тепло и горячую воду в домах черниговцев путем срыва передачи ТЭЦ городу.

"После решения Общества взять на себя ответственность за прохождение отопительного сезона 2022/2023 руководство города отстранилось от проблем ТЭЦ, хотя понимало, что ТЭЦ начинает работать на поврежденном оборудовании. В таком отстранении усматривается в первую очередь попытка избежать ответственности за возможный сбой в работе ТЭЦ и прекращение генерации электроэнергии и тепла для горожан. Подтверждением этому стал и следующий шаг руководства города во взаимодействии с ООО фирма "ТЕХНОВА", чтобы избежать ответственности за ремонт оборудования и подготовку ТЭЦ к следующему отопительному сезону, в марте руководством города были созданы искусственные условия для срыва передачи ЕИК "Черниговская ТЭЦ" громаде города", – говорится в сообщении ООО "Технова".

Там назвали ситуацию с возвращением Черниговской ТЭЦ громаде "лакмусовой бумажкой на способность в условиях войны, энергетического локдауна брать на себя ответственность, принимать сложные решения и выходить с новыми инициативами при взаимодействии с бизнесом" для городских властей.

Договор аренды фирмой "Технова" Черниговской ТЭЦ должен был прекратить действие еще 31 марта. Однако чиновники Чернигова, утверждают в компании, под вымышленными предлогами препятствуют возвращению объекта в собственность громады.

"31.03.2023 ООО фирма "ТЕХНОВА" планировало завершить отопительный сезон 2022-2023 годов, досрочно прекратить договор аренды и, в случае необходимости, продлить оказание практической и методической помощи Черниговскому городскому совету по подготовке ЕИК "Черниговская ТЭЦ" к следующему отопительному сезону. Вместо этого. Фонд коммунального имущества Черниговского городского совета в лице Алексея Епинина, вероятно, в сговоре с руководством городского совета, в частности Александром Ломакой, фальсифицирует реальное положение дел о передаче документов и убеждает в этом депутатов городского совета при вынесении вопроса на сессию", – рассказали в компании.

В преддверии дня прекращения договора аренды, 30 марта, городской совет в одностороннем порядке отменил свое предыдущее решение о досрочном прекращении аренды. Это заблокировало фактическую передачу Черниговской ТЭЦ громаде города.

В то же время в СМИ распространяется информация о "сомнительном долге" ООО "Технова".

В компании признают: долг таки имеют, но его возникновение было неизбежно. Представители "Техновы" передали Черниговскому горсовету все документы, объясняющие причины возникновения долга. Дело в том, говорят в "Технове", что из-за повреждений ТЭЦ вынужденно работала не на угле, а на газу, который обошелся значительно дороже.

"Городской совет и Фонд коммунального имущества разбираются в технических характеристиках ЕИК "Черниговская ТЭЦ" и знают, что проектным топливом для ТЭЦ является уголь. А значит, еще до начала отопительного сезона 2022/23 понимали, что ТЭЦ, работая на газе, при отсутствии угольного хозяйства, которое было повреждено в результате вражеских обстрелов, накопит значительно большие долги за газ, чем обычно, когда работает на угле", – отметили в компании.

Там также добавили, что проблема накопленного долга за газ была бы актуальна и для нового балансодержателя – коммунального предприятия, которому планировалось передать ТЭЦ в управление.

"Однако вместо того, чтобы привлечься и способствовать решению проблемы, городской совет, имея на руках все подтверждающие документы по долгу, ограничился лишь критикой и сомнениями относительно его происхождения", – отметили в компании.

По состоянию на 3 августа, утверждают в "Технове", там так и не дождались представителей Фонда коммунального имущества Черниговского горсовета для подписания соответствующих актов передачи ТЭЦ.

"Преступное бездействие городских чиновников Чернигова должно стать предметом исследования по уголовным делам", – отметили в компании.

Там рассказали, что причиной сопротивления городских властей возвращению ТЭЦ обществу является нежелание готовить объект к следующему отопительному сезону. Ведь минувшей зимой горсовет полностью самоустранился от решения неотложных проблем.

"Своими преступными действиями городской совет лишь подтвердил свое нежелание принимать участие в подготовке ЕИК. В очередной раз продемонстрировав, что не в состоянии ни организовать, ни обеспечить подготовку Черниговской ТЭЦ к новому отопительному сезону 2023-2024 годов. Об этом свидетельствует и опыт прохождения прошедшей тяжелой зимы, в течение которой ООО фирма "ТЕХНОВА" кроме громких заявлений не получило никакой помощи или даже поддержки от Черниговского городского совета, которая самоустранилась от любого участия", – сообщили в компании.

"Технова" сейчас делает все возможное, чтобы как можно скорее провести запланированные работы на энергетическом оборудовании станции и тепловых сетях города, чтобы новый балансодержатель получил ТЭЦ в надлежащем состоянии. В компании также гарантируют, что к новому отопительному сезону объект будет готов.

При этом ремонтные и восстановительные работы "Технова" проводит за свой счет, неся значительные прямые убытки, ведь потраченные с 31 марта этого года 70 миллионов гривен компании никто не возместит.

"При условии своевременного подписания договора передачи ЕМК – 31.03.2023 года, средства в сумме около 70 миллионов гривен Общество могло направить на погашение задолженности за газ. Соответствующие материалы будут переданы в следственные органы для взыскания убытков с виновных лиц в рамках уголовного дела и процессов, уже рассматриваемых судами", – говорится в сообщении.

В компании также подчеркнули, что бездействие городского совета поставило под угрозу проведение следующего отопительного сезона в Чернигове.

"Без преувеличений неоднократные заявления о возможном срыве следующего отопительного сезона в Чернигове были бы реальностью, если бы ООО фирма "ТЕХНОВА" не начала подготовку ЕИК к отопительному сезону 2023/24. При том, что договор аренды прекращен 31.03.2023 года, и имуществом должен бы уже заниматься городской совет, последний занял привычную для себя позицию отстранения от подготовки и любого участия. Неотъемлемо оставив за собой лишь бездействие, манипуляционные заявления и обвинения в адрес Общества", – отметили в "Технове".

Там также подчеркнули , что ЕИК "Черниговская ТЭЦ" входит в перечень энергетических объектов, которые в 2022 году подверглись наибольшим разрушениям. А впереди очень непростая зима, ведь война продолжается, а враг почти наверняка возобновит удары по энергосистеме Украины.

При этом в Черниговском горсовете собирались начать подготовку Черниговской ТЭЦ к зиме менее чем за два месяца до начала отопительного сезона.

"Подготовить ЕИК "Черниговская ТЭЦ" к вызовам нового отопительного сезона в условиях войны – комплекса, который был в числе наиболее разрушенных в 2022 году, – за менее чем 2 месяца – технически невозможно. Как то в своих громких заявлениях на совещаниях городского совета и исполкомах озвучивало руководство городского совета, планировав начать подготовку после 20 августа. Черниговцы будут с теплом и горячей водой этой зимой именно благодаря усилиям ООО фирма "ТЕХНОВА", которое после 31.03.2023 не оставило Черниговскую ТЭЦ и горожан, как и все предыдущие годы, а приложило все усилия, как физические, так и финансовые, для подготовки ЕИК к зиме", – рассказали в компании.

Также в "Технове" заявили, что считают виновников ситуации преступниками, которые должны понести ответственность.

"Мы считаем, что виновные лица из власти города должны понести не только уголовную ответственность с конфискацией их собственного имущества, но и нести моральную ответственность перед жителями города за их преступное бездействие. Сегодняшнее заявление ООО фирма "ТЕХНОВА" является предупреждением для горожан о несостоятельности руководства города решать проблемы черниговцев, а все его отчеты являются лишь удачным переводом чужих успехов и достижений", – резюмировали в компании.

Напомним, ранее стало известно, что в Чернигове депутат незаконно намыл песок на 18 млн грн. В настоящее время прокуратура незаконной добыче песка инкриминируется местному частному предприятию "Юма Силикат", причастному к "слуге" Максиму Черненоку.