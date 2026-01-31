БЭБ заявляет о сломе теневого топливного рынка: в 2025 году изъятий втрое больше

В 2025 году теневой топливный рынок в Украине, который более 30 лет считался "нормой", начал стремительно терять экономический смысл. Бюро экономической безопасности Украины перешло от формальной фиксации нарушений к системному взлому нелегальных схем – с демонтажем инфраструктуры, арестами имущества и реальными приговорами судов.

Видео дня

Об этом сообщил глава Бюро экономической безопасности Александр Цивинский.

По его словам, результаты работы БЭБ в 2025 году существенно превысили показатели предыдущего года. В частности, было изъято более 3 тыс. тонн бензина, газа и дизельного топлива (для сравнения, в 2024 году – 1 069 тонн), а также 71,8 тонны талонов на топливо. Правоохранители конфисковали 171 единицу оборудования, а общая стоимость изъятых материалов превысила 250 млн грн.

Отдельным направлением стала ликвидация нелегальной инфраструктуры. В течение 2025 года было демонтировано 76 нелегальных автозаправочных станций, а уже в январе этого года еще 22. Цель таких действий – полное прекращение незаконной деятельности.

В процессуальном измерении БЭБ осуществляет 102 досудебных расследования, 47 дел уже находятся в судах, а 33 производства завершились обвинительными приговорами. Как подчеркивают в Бюро, для "черного" топливного бизнеса определена четкая красная линия: уголовная ответственность, демонтаж АЗС и изъятие оборудования. С недавних пор под арест также попадают бензовозы, которые рассматриваются как ключевой инструмент нелегального оборота горючего.

Стратегическая цель БЭБ – в 2026 году окончательно прекратить существование нелегальных АЗС как системного явления. По логике ведомства, те, кто осознал новые правила, уже перешли в легальное поле. Для остальных – будут действовать исключительно процессуальные механизмы.

Подробная аналитика, расширенные цифры и соразмерность потраченных ресурсов БЭБ и достигнутого результата обнародованы на официальном сайте Бюро.

Также в БЭБ призывают граждан сообщать о выявленных нелегальных заправках через специальный бот в Telegram – каждое обращение обрабатывается.