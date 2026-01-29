БЭБ и Гоструда объединили усилия в борьбе с теневой занятостью и 'зарплатами в конвертах': подписан меморандум

Бюро экономической безопасности Украины и Государственная служба Украины по вопросам труда усиливают совместное противодействие неофициальному трудоустройству и выплате заработной платы "в конвертах". Соответствующее сотрудничество закрепили подписанием меморандума между ведомствами.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении Гоструда. Документ подписали директор БЭБ Александр Цывинский и председатель Гоструда Игорь Дегнера.

Ключевые детали сотрудничества

Меморандум предусматривает объединение усилий в борьбе с нарушениями трудового и налогового законодательства, в частности с уклонением от уплаты налогов и единого социального взноса.

Среди основных направлений сотрудничества – обмен информацией о предприятиях, в деятельности которых могут проявляться признаки нарушений, а также совместный анализ рисков для экономической безопасности государства.

Кроме этого, стороны планируют проводить профилактическую и разъяснительную работу среди бизнеса и работников, а также готовить предложения по совершенствованию законодательства для предотвращения злоупотреблений.

Все меры будут реализовываться как на уровне центральных органов, так и через территориальные подразделения.

На фоне хронической тенизации рынка труда подписание меморандума рассматривают как попытку перейти от точечных проверок к более скоординированной модели государственного контроля, а также формирование прозрачных и понятных правил для работодателей и работников.

Как сообщал OBOZ.UA, зарплаты в конвертах наносят Украине 200 млрд грн убытков ежегодно. Существуют три основные схемы выплаты нелегальных зарплат: через зарплатные ФОПы, неоформление наличных поступлений в торговле и фиктивные операции с наличными.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!