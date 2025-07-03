Зарплаты в конвертах наносят Украине 200 млрд грн убытков ежегодно: 3 самые популярные теневые схемы

Выплата зарплат в конвертах приводит к потере украинским бюджетом более 200 миллиардов гривен ежегодно. Существуют три основные схемы выплаты нелегальных зарплат: через зарплатные ФОПы, неоформление наличных поступлений в торговле и фиктивные операции с наличными

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Об этом пояснил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") на своем канале в YouTube. Он отметил, что от таких операций страдает не только государство, но и сами работники.

"Как работает схема, мы все очень хорошо знаем. Схема очень проста: оформляешься и получаешь часть в конверте, или вообще не оформляешься на работу и получаешь полностью всю заработную плату в конверте", – напомнил нардеп.

Он назвал средства, которые бизнес таким образом выплачивает работникам, "черными деньгами". Возникают они главным образом из трех самых распространенных схем.

Схема первая: зарплатные "ФОПы"

Работник предприятия оформляется как физлицо-предприниматель (ФЛП, или по-украински "ФОП") третьей группы и получает за свои услуги деньги, которые потом раздает "в конвертах" коллегам, оставляя себе свою зарплату. С этого уплачивается 5% единого налога и некоторые другие платежи, но такая налоговая нагрузка намного меньше.

Схема вторая: наличные деньги

Такая схема доступна торговым предприятиям, которым потребители платят деньги наличными. Эти средства бизнес не проводит через РРО и не выдает чеки, оплачивая за счет этих денег заработные платы работникам.

Схема третья: фиктивные операции

Другие торговые предприятия продают наличные, которые получают от потребителей, за определенный процент предприятию, у которого такой наличности нет. На бумаге оформляется фиктивное соглашение о поставке товара, за который вторая компания платит безналично предприятию, которое реально этот товар продает.

"Эта схема приводит не только к уклонению от налогообложения налога на доходы физических лиц и единого социального взноса, но и уклонение от налогообложения НДС и налога на прибыль и по событию бюджета гораздо худшие последствия", – объясняет Гетманцев.

Нардеп отметил, что от таких теневых схем страдает не только государство, которое недополучает средства для финансирования войска, но и сам работник. Это отражается на отсутствии больничных, декретных, отпускных выплат и размере его пенсии.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2026 году в Украине планируют повысить минимальную зарплату с 8000 до 8688 грн. Это не позволит компенсировать уровень инфляции и оставит выплаты на уровне, который значительно меньше фактического прожиточного минимума.

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