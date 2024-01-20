Банки блокируют переводы украинцев: из-за каких операций возникнут проблемы

В Украине из-за переводов могут заблокировать карту и потребовать документы, которые пояснят их. Под особое подозрение попадают большие онлайн-покупки, снятие больших сумм, операции с криптовалютой, крупные переводы.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Банки за нарушение финансового мониторинга штрафуют, потому они не просто могут проверить транзакции, а обязаны это делать. В последнее время штрафов становится все больше, рассказывает Роман Корнилюк, д.э.н., финансовый аналитик YouControl.

"Рост количества штрафов связан с глобальными трендами усиления роли финмониторинга в деятельности финансовых учреждений, усилением роли государства в экономике в условиях геоэкономической фрагментации, повышенным социальным запросом на прозрачность и подотчетность и развитием технологий автоматизированного анализа больших массивов данных. В условиях курса Украины на европейскую интеграцию требования финмониторинга и дальше будут усиливаться, если мы как общество стремимся стать частью цивилизованного демократического мира", – отмечает Корнилюк.

Надежда Чаленко, руководитель юридического департамента YouControl рассказывает: заблокировать карточку могут даже за необновленные данные о себе, если был наложен арест исполнительной службой (из-за неуплаченных алиментов, невыполненного судебного решения, просроченных штрафов и т. п.) или если физическое лицо не сможет доказать законное происхождение средств.

Особое внимание следует уделять следующим случаям:

снятие необычно большой суммы наличных денег в регионе, где вы обычно не находитесь;

большие онлайн-покупки, особенно ночью;

получение большой суммы на карточку и ее вывод наличными;

операции с криптовалютой или другими виртуальными активами на сумму более 30 тыс. грн;

транзакции на сумму 400 тыс. грн и более.

Ранее OBOZ.UA писал, что Днепровский суд Киева 29 сентября 2023 года принял решение обязать ПриватБанк вернуть клиенту 10,1 тыс. грн. В иске клиент банка заявил, что нигде не подписывал условия использования кредитного лимита, поэтому считает, что ставка 3,5% незаконная.

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