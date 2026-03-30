Беженцы не вернутся из ЕС за деньгами: как "заставить" украинцев уезжать из-за границы

Полномасштабная война заставила миллионы украинцев стать беженцами в странах Евросоюза, где многие из них получили значительно лучший уровень жизни. Но вернуться они могут даже не из-за повышения экономического уровня на Родине, а из-за ощущения безопасности, доверия к государству и возможности планировать будущее в Украине.

Об этом рассказал глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник. Он отмечает, что за четыре года большой войны у украинцев за рубежом изменилось отношение к возвращению – только около 43% граждан реально рассматривают такой вариант.

Что сдерживает украинцев

Воскобойник называет ключевым фактором, который сегодня влияет на решение украинцев, время. "Чем дольше длится война, тем дольше украинцы, находясь за границей, привязываются к тем странам, где они есть. И они меньше хотят возвращаться", – говорит эксперт.

При этом он уверен, что ситуация не является необратимой, ведь настроения беженцев могут меняться вместе с условиями. Поэтому пространство для государственной политики остается открытым – и именно от этого во многом зависит, захотят ли украинцы вернуться.

Глава Офиса миграционной политики признает, что среди других ключевых факторов, которые сдерживают возвращение украинцев, остается уровень жизни. В ЕС он часто остается выше, чем в Украине.

Как вернуть беженцев

Впрочем, ожидать, что украинцы массово вернутся только из-за повышения зарплат, — нереалистично. Да и быстро догнать экономический уровень стран ЕС Украина не сможет.

"Подходить с позиции, что мы предложим компенсацию, чтобы люди возвращались — это неправильный путь", – отмечает Василий Воскобойник.

По его словам, люди возвращаются не туда, где немного больше платят, а туда, где хочется жить. Поэтому он считает необходимым сосредоточиться на более глубоких факторах:

ощущении безопасности;

доверии к государству;

понятных правилах игры;

возможности планировать будущее.

