АРМА отменило продажу 460 га земли в Карпатах семье чиновника времен Януковича

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) отказались подписывать протокол о результатах проведенных в воскресенье, 8 января электронных торгов в системе"Прозорро.Продажи" по продаже 460 гектаров земель на полонине Боржава в Закарпатской области. По данным СМИ, покупателем должен был быть бывший депутат-регионал Сергей Левочкин.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА. После публикации протокола о результатах электронных торгов, АРМА обеспечило проведение тщательной проверки победителей аукциона.

Как стало известно, полученная в ходе проверки информация свидетельствует о наличии признаков связанности, которые по международным стандартам asset recovery считаются неприемлемыми, поскольку могут создавать риск фактического возвращения актива под контроль бывших владельцев.

В связи с этим АРМА обратилась в НАБУ и САП для получения процессуальной оценки установленной связанности.

"После получения позиции компетентных органов Агентство обеспечит дальнейшие шаги в соответствии с законодательством, в частности проведение новой оценки и организацию повторного аукциона с учетом обновленных подходов к управлению арестованными активами, предусмотренных законом о реформе АРМА", – указано в сообщении.

В агентстве отмечают, что земельные участки общей площадью 460 гектаров на полонине Боржава переданы в управление АРМА на основании вердикта ВАКС от 5 июля 2024 года.

Победители торгов

На аукцион выставили 41 земельный участок за 5,4 млн грн (стартовая цена – 10,4 млн грн), а также 208 участков и станции канатно-кресельной дороги со станцией горнолыжного подъемника за 39,1 млн грн (стартовая – 75,2 млн грн). На торгах победил Андрей Винграновский, приобретя участок площадью 26,7366 га, стартовая цена которого составляла 10,4 млн грн всего за 5,4 млн грн.

Также Винграновский стал владельцем участка 199,1488 га заплатив за него лишь 39,1 млн грн при стартовой цене 75,2 млн грн.

Председатель антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина из фракции "Слуга народа" утверждает, что Винграновский и другой победитель, Игорь Власюк, связаны с экс-депутатом Сергеем Левочкиным и Владиславом Каськивым. Винграновский является мужем Юлии Левочкиной – сестры экс-парламентария.

Третий участок площадью 234,77 га, начальная цена которого составляла 88,2 млн грн, продали Власюку на этих торгах за 45 млн грн. О нем указано, что он является учредителем ООО "Боржава Эсет", конечным бенефициарным владельцем которой является тот же Винграновский, муж Юлии Левочкиной.

О том, что Сергей Левочкин планирует построить горнолыжный курорт "Боржава", стало известно еще в прошлом году. В августе 2025-го издание Bihus опубликовало материал в котором об этом шла речь.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-руководитель АРМА Елена Дума посещала клинику DMC, которую связывают с бэк-офисом Тимура Миндича. Что может свидетельствовать о том, что ее действия имели прямую связь с контролем или влиянием на распоряжение государственными активами, которые находились под арестом, в пользу конкретных лиц. Об этом говорится в журналистском расследовании.

