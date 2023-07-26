Зерновой шантаж России ударит по всему миру: МВФ предупредил о глобальном подорожании еды

В мире нарастают риски продовольственного кризиса. Из-за выхода РФ из зернового соглашения глобальные цены на зерно могут вырасти на 15%, что приведет к массовому подорожанию продуктов питания. Главная причина заключается в том, что Украина входит в число крупнейших мировых поставщиков зерна и растительного масла.

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Такой прогноз озвучил главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша. Как отмечает Bloomberg, также РФ наносит удары по торговым маршрутам как раз в тот момент, когда начинается сбор следующего урожая, и это только ухудшает ситуацию.

"Очевидно, что черноморская зерновая инициатива сыграла важную роль в обеспечении достаточных поставок зерна в мире в прошлом (2022-м. – Ред.) году. Тот же механизм работает в обратном порядке, и это, вероятно, окажет повышательное давление на цены на продукты питания", – отметил Гуринша.

По его словам, прогнозы пока предварительные – МВФ продолжает расчеты. Однако увеличение цен на зерно в диапазоне от 10% до 15% уже "является разумной оценкой", сказал Гуринша.

Цены на зерно уже растут

Сразу после выхода РФ из зерновой сделки и ракетных ударов оккупантов по портовой инфраструктуре Одесщины цены на пшеницу в мире подскочили на 11%. "Угрозы (России. – Ред.) повышают риск того, что глобальная торговля продовольствием столкнется с растущими препятствиями и приведет к росту цен", – отмечают аналитики.

А 24 июля цены на пшеницу и кукурузу выросли еще раз – после того, как Россия напала на один из крупнейших речных портов Украины на Дунае. Это усилило риски, связанные с еще одним крупным маршрутом экспорта зерна из Украины, отмечают рыночные аналитики.

Особое беспокойство на глобальных рынках вызывает то, что удар по экспортным путям был нанесен аккурат в преддверии сезона сбора урожая в Украине. "Порты Черного моря являются жизненно важной артерией для продажи украинского урожая за границу, на который ранее приходилось основная часть отгрузок", – заявляли аналитики Bloomberg.

Все это увеличивает потребность в альтернативных маршрутах доставки украинского урожая на мировой рынок. В первую очередь, это порты на реке Дунай, а также на железнодорожные и автомобильные маршруты через Европейский Союз.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЕС и Украина уже активно работают над организацией новых маршрутов экспорта зерна. В частности, речь идет о поставках продовольствия через страны Балтии.

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