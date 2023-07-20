Зерновой шантаж России взвинтил мировые цены на пшеницу: риски продовольственного кризиса растут

По всему миру растут цены на пшеницу – за последние три дня они подскочили уже более чем на 11%. К подорожанию привело решение России шантажировать планету голодом: оккупанты объявили о выходе из зерновой сделки и тут же начали атаковать портовую инфраструктуру Украины.

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Об этом пишет Bloomberg. Агентство подчеркивает: Черное море является ключевым маршрутом для экспорта сельскохозяйственной продукции как из Украины, так и из РФ. Именно поэтому цены на продовольствие взлетают.

"Угрозы повышают риск того, что глобальная торговля продовольствием столкнется с растущими препятствиями и приведет к росту цен", – отмечают аналитики. При этом разведка США предупредила, что Россия заложила взрывчатку в украинских портах.

Особое беспокойство на глобальных рынках вызывает то, что удар по экспортным путям был нанесен аккурат в преддверии сезона сбора урожая в Украине. "Порты Черного моря являются жизненно важной артерией для продажи украинского урожая за границу, на который ранее приходилось основная часть отгрузок", – подчеркивает агентство.

Новые российские удары уже нанесли серьезный ущерб. В частности, было уничтожено 60 тыс. тонн зерна, а крупнейший в Украине производитель подсолнечного масла Kernel SA заявил, что на устранение повреждений на одном из его предприятий может уйти не менее года.

Все это увеличивает потребность в альтернативных маршрутах доставки украинского урожая на мировой рынок. В первую очередь, это порты на реке Дунай, а также на железнодорожные и автомобильные маршруты через Европейский Союз.

"Некоторые из восточноевропейских соседей Украины пообещали помочь с транзитными поставками ее зерна через их территории в другие страны. "Мы работаем со всеми партнерами на международном уровне, чтобы в ближайшие недели зерно не сгнило в Украине, а попало к тем людям в мире, которые в нем остро нуждаются", – заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

При этом, как сообщал OBOZREVATEL, группа, в которую входят Польша, Болгария, Венгрия, Словакия и Румыния, настаивает на сохранении ограничений на импорт украинской агропродукции. Они требуют оставить эмбарго в силе даже после 15 сентября 2023 года.

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