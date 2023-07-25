Украина предложила ЕС вывозить зерно по новому маршруту: что известно

В Европейской комиссии (ЕК) оценили возможность вывоза зерна из Украины через страны Балтии. Там готовы рассмотреть вывоз через порты в этих странах.

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Представитель ЕК Адальберт Янц рассказал журналистам, что Киев выступил с новым предложением по вывозу зерна из территорий, находящихся в зоне боевых действий. Речь идет о посредничестве балтийских стран.

"Все возможности для экспорта через маршруты солидарности важны. В Еврокомиссии работают по всем направлениям, балтийские маршруты, безусловно, важны", – отметил Янц, оценивая описанную инициативу.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин выдал ряд заявлений о зерновом соглашении. Он посетовал на "притеснения" России, однако заявил, что страна-террорист рассмотрит возможность вернуться к зерновому соглашению.

Уже с 20 июля, через два дня после выхода из зерновых договоров, Россия объявила все суда, следующие в акватории Черного моря к украинским портам, перевозящими военные грузы. Поэтому государство-террорист будет считать их "законной военной целью".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, страна-агрессорка Россия срывала действие зернового соглашения по заранее наработанному плану. ГУР МО перехватило закрытый итоговый доклад "о работе российской части совместного координационного центра при реализации инициативы".

В общем, текст документа посвящен технологиям, которые применялись для препятствования реализации работы зернового коридора и в итоге привели к окончательному разрыву соглашения. Согласно докладу, так называемый общий координационный центр видел своей ключевой задачей максимальное уменьшение объема зерна, которое вывозилось в рамках зерновой сделки.

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