Зерновой конфликт близится к развязке: Украина обратилась к пяти странам ЕС

Украина разработала механизм проверки экспорта кукурузы, рапса, подсолнечника и пшеницы в соответствии с разрешением Еврокомиссии. План направили пяти странам (Польше, Болгарии, Румынии, Венгрии, Словакии) в качестве предложения. Одна из стран – Румыния – уже дала официальный ответ.

Об этом рассказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский. Он раскрыл, как будет работать процедура.

Она предусматривает выдачу лицензии от украинского правительства в течение 30 дней со дня получения заявки на экспорт. "Соответствующее постановление правительства уже принято, а потому экспорт в пять стран без их согласования уже не происходит. В течение этих 30 дней Украина информирует Европейскую комиссию и соответствующую страну о получении заявки на экспорт", – отметил Сольский.

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Также он поблагодарил представителей всех пяти стран ЕС за содействие решению проблемы. Переговоры в конструктивном ключе с прошлой недели ведутся и с Польшей, подчеркнул Сольский.

"Отдельно благодарим Польшу за максимальную поддержку, которая всегда была и есть сейчас. И за то, что мы на прошлой неделе начали разговор по нашему предложению. Наши продуктивные переговоры – это ключ к успешному урегулированию ситуации и стабильности в аграрном секторе каждой из стран", – сказал министр.

Ранее Сольский уже отмечал, что зерновой конфликт следует конструктивно решать именно в экономическом ключе, а политические эмоциональные заявления лишь усугубляют ситуацию. Министр также предупредил, что когда Украина станет полноправным членом ЕС, такие торговые споры будут возникать чаще. Именно поэтому важно решить текущую проблему и получить соответствующий опыт.

По его словам, в Евросоюзе регулярно происходят трения между членами блока, ведь каждая страна стремиться защитить свой рынок и своих агропроизводителей. Такие дискуссии, по мнению Сольского, абсолютно нормальны и являются неотъемлемой частью любого демократического объединения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Польши Анджей Дуда призвал искать "золотую середину" в зерновом споре с Украиной. Кроме того, Польша подготовила транзитные коридоры для украинского зерна.

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