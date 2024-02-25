Зеленский ответил на то, что в Польше уже четвертый раз рассыпают украинское зерно: "надо очень быстро решать"

У нового правительства Польши есть возможность прекратить случаи порчи украинского зерна на своих пограничных пунктах. Это можно сделать с помощью правоохранителей, пограничников.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ответ на вопросы польского журналиста на своей пресс-конференции 25 февраля. "Я говорю факт: не на нашей территории польское зерно и другие продукты питания (портят, - ред.), а у нас их на 1,7 млрд в год. Представьте блокировку этих товаров на место-два. Представьте, как будет терять Польша" , – говорит Зеленский.

Однако президент отметил, что пытается сохранить отношения с Польшей, поэтому избегает подобных ответов. "Мы делаем все, чтобы не терять наши отношения. С нашей стороны, польские товары едут. Надо очень быстро решать этот вопрос новому правительству. Это новое правительство, за которое голосовали люди", – сказал он.

Напомним, неизвестные на польской железнодорожной станции Дорогуск снова повредили украинскую агропродукцию: грузовые вагоны с бобами . Ранее польские активисты, называющие себя фермерами, трижды повреждали украинский груз.

Как сообщал OBOZ.UA, ряд польских протестующих на границе с Украиной оказался совсем не фермерами, а маргинальными пророссийскими политиками и активистами. Двух таких "фермеров" удалось обнаружить в социальных сетях. Это "борец с нацизмом" Петр Панасюк, уже засветившийся в базе "Миротворца", и экс-кандидат от радикальной партии "Конфедерации" Томаш Бучек.

Более того, одна из организаторов польских протестов оказалась владелицей транспортной компании, которая умудряется зарабатывать на блокаде. Речь идет о члене польского комитета по блокированию границы, председателю протеста на пункте "Ягодин - Дорогуск" и политике Эдиту Озигалу.

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