Зарплаты стремительно растут, а работать некому: в Украине зафиксировали аномалии в сфере занятости
Несмотря на то, что людей в Украине, которые ищут работу, стало больше, компаниям все равно остро не хватает нужных работников, особенно испытывают дефицит в профессионалах с опытом. Вызвано это конкуренцией за мозги и государственным влиянием – от этих факторов зарплаты быстро выросли.
Такие данные приводит Национальный банк Украины в макроэкономическом и монетарном обзоре на апрель 2026 года. В своем обзоре Нацбанк сочетает данные исследований Института экономических исследований (ИЭИ) и Государственной службы статистики Украины (ГССУ).
Рост заработных плат в Украине вызван:
- конкуренцией за мозги: бизнес вынужден платить больше, чтобы переманить или удержать хороших специалистов, которых мало на рынке;
- государственным влиянием: государство подняло выплаты бюджетникам (учителям, врачам и т.д.), что также подтолкнуло общий уровень зарплат вверх.
По данным опроса ИЭД нехватка кадров – главная проблема бизнеса в феврале 2026 года. Потребность в квалифицированных работниках значительно выше, чем дефицит неквалифицированной рабочей силы. Однако оба показателя в последнее время снижаются.
По данным ГССУ, общее количество штатных работников в течение последних месяцев выросло, но незначительно. Самое заметное расширение штата наблюдалось в промышленности, в частности в отраслях, связанных с военно-промышленным комплексом ВПК.
Как конкуренция за персонал и пересмотр окладов повлияли на зарплаты
По данным ГССУ, в феврале 2026 года средняя зарплата составляла 28,3 тыс. грн. Номинальный рост достиг 22,4% в год – насколько больше денег люди начали получать "на руки" по сравнению с прошлым годом. Однако реальный рост составил 13,8% в год – насколько на самом деле выросла покупательная способность (номинальное - инфляция = реальное).
Больше всего номинальные зарплаты в бюджетном секторе выросли в:
- образовательной отрасли – +31,1% за год.
- государственном управлении и обороне – +16,7% за год.
Главный рекорд продемонстрировала перерабатывающая промышленность. Быстрее всего выросли зарплаты в отраслях, связанных с ВПК, лучшая динамика среди них зафиксирована в производстве транспортных средств – +39,3% в год .
В целом отрасли, работающие на армию, за последние два года начали выплачивать в 2,6 раза больше денег. Вызвано это повышением зарплат и уровня занятости.
Когда учителям, врачам и другим бюджетникам повысили зарплаты, государство начало получать от них значительно больше единого социального взноса (ЕСВ). Ранее по этому показателю лидировал частный бизнес, но в феврале ситуация выровнялась: поступления от государственного и частного секторов росли почти одинаково быстро.
Если учесть инфляцию, то реальный прирост налогов от бюджетников составил около 8%, а от частных компаний – почти 9%. В марте эта тенденция только усилилась, и налоговые поступления начали расти еще быстрее.
Это является прямым доказательством того, что зарплаты в стране продолжают активно идти вверх. Ведь чем больше человек зарабатывает официально, тем больше налогов с его дохода поступает в бюджет.
