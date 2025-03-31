Зарплаты чиновников в Украине пересчитали: действительно ли резко выросли и где платят по 90 тысяч простым специалистам

В Украине средняя зарплата чиновников центральных органов власти достигла более 50 тыс. грн. Некоторые чиновники зарабатывают более 100 тыс. При этом в отдельных органах власти за прошлый год заработные платы наоборот ощутимо снизились. О том, сколько зарабатывают украинские представители власти и кому больше всего повезло, читайте в материале OBOZ.UA.

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Зарплаты резко выросли, но не для всех: как перераспределили бюджеты

Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) – едва ли не единственный госорган, в котором нет открытой вакансии. Судя по информации на сайте, последний раз о поиске сотрудников объявляли еще в прошлом году. Секрет Нацкомиссии – в зарплатах. По состоянию на февраль 2025-го в среднем сотрудникам НКРЭКУ платили 90,1 тыс. грн (данные Минфина). Это самая большая средняя зарплата среди всех органов власти.

Например, главный специалист сектора по предотвращению и выявлению коррупции НКЭКС (одна из самых низких должностей) Елена Верес задекларировала среднюю зарплату за прошлый год в размере 89 448,75 грн. В декларациях указывается зарплата вместе с НДФЛ и военным сбором. Итак, "на руки" Вереск получала около 68 875 грн ежемесячно. И это едва ли не самая низкая должность в комиссии.

Глава комиссии Юрий Власенко за декабрь задекларировал зарплату в 236 475 грн. Зарплаты в комиссии регулируются профильным законом и превышают средний уровень зарплат в любом другом органе госвласти. Сотрудники Министерства энергетики, отвечающие за целую отрасль, могут только мечтать о тех зарплатах, которые платят в НКРЭКУ.

К примеру, начальница управления коммуникаций НКРЭКУ Иванна Майстренко задекларировала за прошлый год зарплату в размере 148 795 грн в месяц. Она – руководительница среднего звена. В то же время, министр энергетики Герман Галущенко в прошлом году в среднем зарабатывал 132 871 грн в месяц. Он – член правительства и государственный топ-менеджер.

В то же время средняя зарплата украинских чиновников в центральных госорганах в феврале-2025 составила 51,41 тыс. грн. Что на 2,16 тыс. грн выше, чем месяцем ранее, а также на 7 тысяч превышает показатель февраля-2024. Таким образом, за год зарплаты чиновников выросли на 15,8%.

На самом деле большинство сотрудников госорганов зарабатывают гораздо меньше 50 тыс. грн. В Украине – 156,2 тыс. чиновников, 118,2 тыс. из них – женщины. В коллегиальных органах (к которым относится и НКРЭКУ), где самые большие зарплаты, работают всего 89 человек. Больше всего работников – в органах Центральной исполнительной власти. К ним относятся министерства, государственные службы, агентства, инспекции.

К примеру, Татьяна Бурбоят, которая уже около пяти лет работает главным специалистом в Минстратегпроме, в прошлом году чистыми зарабатывала всего 28 445 грн в месяц. Ее коллега Наталья Каратеева в такой же должности в Министерстве молодежи и спорта задекларировала за прошлый год среднюю зарплату "чистыми" в размере 27 665 грн. Должности Бурбоят и Каратеевой относятся к категории "В". Из 156276 чиновников в Украине такую же категорию имеют 118411 госслужащих (75,7%).

У Татьяны Бурбоят с 2023-го по 2024-й средняя месячная зарплата выросла на 26,1%, а у Натальи Каратеевой – на 31,5% (данные взяты из деклараций чиновников). Обеим чиновницам повезло, они работают в министерствах, поэтому реформа зарплат на госслужбе, которую реализовали в прошлом году, помогла значительно увеличить их оклады.

Например, начальник отдела финансового обеспечения НСЗУ Руслана Леньо в 2024 задекларировала среднюю зарплату в размере 46 480 грн, при том в 2023 она зарабатывала 49 690 грн. То есть, за год ее зарплата сократилась на 6,5%. Ее коллега, начальник отдела внутреннего аудита НСЗУ Сергей Битоцкий за прошлый год задекларировал среднемесячную зарплату в размере 61 079 грн, тогда как еще в 2023 он в среднем зарабатывал 73 929 грн. Зарплата Битоцкого сократилась на 17,3%. То есть, у одних госслужащих произошел рост заработных плат, тогда как другим – их значительно урезали.

Дело в решении по ограничению уровня премий еще с 2024-го (премия может составлять до 30% зарплаты). Ранее в пределах бюджета фонда оплату труда руководители могли перераспределять средства. К примеру, ежемесячно выделялись зарплаты на 100 сотрудников, но вместо этого работали, например, 80. Зарплаты нетрудоустроенных 20 человек перераспределялись в виде премий между 80 работающими. Но еще с прошлого года подобные нововведения запретили.

Что недавно изменили и как изменился бюджет на зарплаты

Зарплата чиновников зависит от ряда факторов: оклада, надбавок за выслугу лет, стажа, премий и компенсации за дополнительную нагрузку. Поэтому у двух разных сотрудников с одинаковой должностью могут быть разные зарплаты. Действующие оклады (грейды) практически зависят от уровня и категории должности.

Всего три категории (А, Б, В) и девять уровней чиновничьих должностей. К примеру, к категории А (первый уровень) относятся руководители государственных служб, госсекретари министерств и т.д. А ко второму уровню категории А относят руководителей территориальных органов. Самый низкий – девятый категории В – главные специалисты, специалисты, ведущие специалисты, инспекторы, секретари, регистраторы и администраторы.

Недавно в Раде приняли законопроект №8222 (во втором чтении), который также повлиял на ситуацию с заработными платами. Ряд парламентариев без объяснений заявили, что вроде бы законопроект приведет к росту заработных плат в министерствах. Как пояснил OBOZ.UA член Комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин, сам по себе законопроект не касается зарплат.

"Но в этом законопроекте была принята правка, которая копирует к этой проваленной правке до принятой на прошлой пленарной неделе евроинтеграционного законопроекта о реформе оплаты труда №8222 по зарплатам на государственной службе. О чем правка: она ставит в лучшие зарплатные условия 4, так называемые, регламенты министерства (Минфин, Минюс) ах люди в этих министерствах будут иметь лучшие условия оплаты труда, чем во всех других министерствах. Но это не имеет никакого влияния на бюджет, поскольку в бюджете, как в 2024, так и в 2025 году и так есть соответствующее разграничение, которое убиралось законопроектом 8222", – пояснил Безгин.

В целом громкий законопроект касается не зарплат, а отнесения к стажу государственной службы времени работы в военных администрациях. Об этом говорится в пояснительной записке к документу, представленному Кабинетом министров.

Стефанчук зарабатывает меньше, чем директор автопарка Рады или руководитель Секретариата

В регионах чиновников приглашают на работу с зарплатами от 9 тыс. до 21 тыс. грн. К примеру, руководителю структурного подразделения в Главном управлении статистики в Черновицкой области предлагают зарплату в размере 13 833 грн. На такую же должность в ГУ ПФУ Луганской области (работа в Днепре) предлагают почти 21 тыс. грн зарплаты. В территориальные общины, небольшие населенные пункты, городские советы специалистов часто ищут на зарплату всего в 9 тыс. грн (фактически голый оклад).

На самом деле и власти в центральных органах власти в Киеве зарабатывают не так много. Во всяком случае, по сравнению со своими отдельными подчиненными. К примеру, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, имея едва ли не самую большую зарплату среди всех народных депутатов, в прошлом году "на руки" получал зарплату в размере 68 473 грн (или 88 927 грн до уплаты налогов). Для сравнения руководитель Аппарата Верховной Рады Вячеслав Штучный декларирует "чистую" месячную зарплату в размере 120 355 грн, а начальник Автобазы Управления делами Верховной Рады Борис Богославец в прошлом году в среднем зарабатывал 105 227 грн. То есть председатель Верховной Рады зарабатывает гораздо меньше, чем директор парламентской автобазы.