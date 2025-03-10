В Украине планируют урезать премии чиновников и изменить зарплатные правила: на каком этапе законопроект

В Украине планируют урезать премии чиновникам и ограничить их не более чем 30% от основной зарплаты. Сами оклады должностных лиц тоже хотят пересмотреть. Предполагается, что реформа должна будет запуститься уже с 1 апреля 2025 года, но окончательное решение еще не принято.

Видео дня

Изменения прописаны в евроинтеграционном законопроекте № 8222 о реформе оплаты труда госслужащих. Профильный комитет Верховной Рады по вопросам государственной власти уже рекомендовал принять этот проект в целом, сообщила глава комитета Елена Шуляк. Инициатором документа является Кабинет министров, законопроект зарегистрирован в Раде еще с 2022 года.

Она напомнила, что принятие законопроекта является частью "домашнего задания" от ЕС. "Каждый транш – это не просто помощь, а вознаграждение за исполненные обязательства", – объяснила Шуляк, говоря о программе Ukraine Facility.

Документ, как отмечают в "Судебно-юридической газете", устанавливает два основных вида зарплат чиновников. Это "устойчивая заработная плата", в которую входит должностной оклад, надбавки за выслугу лет, надбавки за ранг, и "вариативная заработная плата", к которой отнесут премии по результатам ежегодного оценивания, а также месячные и квартальные премии.

Общий размер премий, которые может получить государственный служащий за год, не может превышать 30% фонда его стабильной заработной платы за год. Размер месячной премии при этом не может превышать 30% размера его должностного оклада за фактически отработанное время за месяц, за который выплачивается премия.

А вот размер квартальной премии лимитируется иначе. Он не может превышать 90% размера должностного оклада за фактически отработанное время за квартал, за который выплачивается премия.

Отдельная категория – гарантийные и компенсационные выплаты. Они не относятся ни к одному из видов зарплат и включают в частности компенсации за работу, которая предусматривает доступ к государственной тайне, материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов, денежную помощь, выплачиваемая с предоставлением ежегодного основного отпуска.

Законом регулируются не только премии, но и сами зарплаты. Так, минимальный размер должностного оклада в государственных органах, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, городов, районов в городах, в случае принятия закона будет составлять не менее 2,5 размера прожиточного минимума, то есть не менее 7570 грн по состоянию на 2025 год.

В целом размеры должностных окладов устанавливаются с учетом каталога типовых должностей и критериев. Также указывается, что они должны быть сопоставимы с уровнем оплаты труда на аналогичных должностях в частном секторе. "Сопоставление уровня оплаты труда на типовых должностях государственной службы с уровнем оплаты труда в частном секторе в Украине производится ежегодно НАДС, при подготовке проекта схемы должностных окладов", – предполагают новые правила.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине за год средняя зарплата увеличилась на 18%, до 23,5 тыс. грн. При этом самые средние зарплаты в сфере недвижимости, IT, маркетинга. Также в список высокооплачиваемых специальностей попали брокеры и финансовые директоры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!