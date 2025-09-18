В правительственном проекте Госбюджета-2026 впервые заложены доходы от детенизации на таможне – в размере 60 млрд грн, которые отнесены к спецфонду и являются частью оборонного (!!!) резерва.

(Этот запланированный чрезвычайно существенный плюс – лишь прирост! – от товарных пересечений границы;

к примеру, в два с лишним раза больше суммарных бюджетных расходов на поддержку агропромышленного комплекса и культуры;

или составляет почти столько, на сколько должна вырасти перечисляемая в бюджет часть чистой прибыли НБУ;

или равен почти трети от увеличения поступлений НДС из остальных источников, в том числе и таможенных, однако же без учета детенизации.)

Таким образом, в будущем году украденное на таможне будет обретать статус украденного у армии во время войны, что, понятно, не смогут не учитывать суды, определяя соответствующие наказания по уголовным делам.

Кстати, 3, 5 и 7 тысяч размеров "необлагаемого минимума для квалификации преступлений", то есть налоговой социальной льготы (НСЛ) для определения размера уклонения от уплаты налогов по статье 212 Налогового кодекса Украины как соответственно "значительного", "крупного" и "особо крупного" будут составлять (исходя из заложенной суммы НСЛ 1 664 грн)

:значительный – 4 992 000 грн;

крупный – 8 320 000 грн;

особо крупный – 11 648 000 грн.

Поскольку же при этом речь идет не просто об увеличении таможенных доходов государства, а именно о детенизации, весьма логично было бы ожидать полной кадровой перезагрузки руководства украинских таможенных органов на всех уровнях с 1 января 2026 года.

Ведь иначе окажется, что старые кадры фактически вынуждены работать против себя, ибо чем лучше будут демонстрировать достижения в детенизации, тем чаще и громче будет звучать к каждому из них сакраментальный вопрос: "Где ж ты раньше был?" – а он как раз там и был.